У клещей вырабатывается резистентность к перметрину

Исследование ученых из США показало, что в последнее время некоторые клещи демонстрируют резистентность к пестицидам, включая перметрин. А значит, человечеству будет сложнее контролировать популяции этих опасных насекомых в долгосрочной перспективе.Власти штата Нью-Йорк с 2019 года запретили использование перметрина на острове Шелтер-Айланд. Наблюдение ученых показали, что и здесь, и в других местах способность пестицидов, включая перметрин, контролировать популяцию клещей в долгосрочной перспективе сомнительна.Клещи представляет огромную опасность для здоровья животных и человека, поскольку они могут спровоцировать тяжелую болезнь под названием клещевой энцефалит. Это воспалительная патология мозга, часто приводящая человека к реанимации и даже к летальному исходу. Не всякий укус клеща заканчивается энцефалитом, но в некоторых случаях эта болезнь развивается. Именно поэтому человечеству нужно контролировать популяцию этих насекомых, в том числе при помощи пестицидов.Исследователи полагают, что устойчивость паразитов к пестицидам является глобальной проблемой. И человечеству будет всё сложнее бороться с клещами. Резистентность к этим средствам у насекомых снижается, но она пока не достигла такого уровня, когда перметрин стал бы абсолютно бесполезен. Тем не менее, это уже серьезный повод для настороженности и более тщательного анализа.