Названы продукты, после которых сильно клонит в сон
Практически каждый человек после приема пищи независимо от времени суток может почувствовать желание полежать и вздремнуть. Но почему хочется спать после еды и стоит ли начинать беспокоиться.
Человеческому организму нужна энергия как для занятий активной физической или умственной работой, так и для того, чтобы функционировать в состоянии спокойствия. Эту энергию мы получаем из пищи, однако почему после обеда хочется спать и так сложно вернуться к работе?
Ученые данное состояние объясняют несколькими теориями. Самая логическая и общепринятая заключается в том, что после приема пищи меняется кровообращение: приток крови к желудку, тонкой и толстой кишке увеличивается, а к мозгу уменьшается. Мозг начинает получать меньше кислорода и питательных веществ, поэтому возникает желание отдохнуть.
Такое состояние замечается не только у людей, но и у животных. После нескольких исследований было подтверждено, что большинство живых существ, включая насекомых, змей и крыс, после приема пищи тянет в сон. Данную реакцию называют пищевой комой или постпрандиальной сонливостью.
Однако не все продукты питания после их употребления вызывают одинаково сильное желание вздремнуть. Кроме того, существуют и другие факторы, почему после еды возникает слабость и хочется спать.
ПРИЧИНЫ СОНЛИВОСТИ ПОСЛЕ ЕДЫ
Если бы каждый раз сильное желание поспать возникало после того, как человек покушал, никто бы не смог активно работать и заниматься различными делами. Из этого следует, что определенные продукты больше других вызывают сонливость.
ПРОДУКТЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ЖЕЛАНИЕ ОТДОХНУТЬ
С пищеварительной системой связана гормональная система. Гормоны глюкагон, анилин и холецистокинин (ХЦК) высвобождаются для усиления чувства насыщения, повышают уровень сахара и выработку инсулина.
Также есть гормоны, которые вызывают сонливость, если повышается их уровень в организме. К ним относят серотонин и мелатонин. Продукты питания могут влиять на выработку данных биологически активных веществ, в особенности серотонина.
Белковая пища содержит аминокислоту триптофан. Она используется организмом во время синтеза серотонина (нейромедиатор, помогающий регулировать сон). Причиной желания спать после еды может быть повышенное потребление пищи, в состав которой входит триптофан.
Основные продукты, содержащие рассматриваемую аминокислоту:
яйца;
сыр;
рыба;
шпинат;
соя;
мясо индейки.
Количество данного вещества в пище может варьироваться в зависимости от способа ее обработки и приготовления.
Углеводы помогают организму усваивать триптофан, поэтому еда, богатая белками и углеводами, может увеличивать вероятность возникновения желания поспать после ее приема.
Некоторые исследования показывают, что вишня влияет на уровень мелатонина, то есть, может его повышать, а минералы, содержащиеся в бананах, способствуют расслаблению мышц. Однако данные научные эксперименты были немногочисленными и требуются повторные исследования на большей выборке людей.
На слабость и сонливость после еды может влиять объем употребляемых продуктов.
КАК КОЛИЧЕСТВО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ ВЛИЯЕТ НА СОНЛИВОСТЬ ПОСЛЕ ОБЕДА
Прием большого количества пищи за один раз может не только провоцировать возникновения желания спать, но и негативно сказываться на здоровье.
Когда человек переедает, у него в организме увеличивается уровень глюкозы, что тормозит функционирование орексина (нейропептид). Орексин отвечает за состояния бодрствования и контролирует энергетический баланс.
Большие и дополнительные порции способствуют появлению тяжести в желудке, которая после еды мешает вернуться к активному выполнению повседневной работы. Переедание приводит к появлению лишнего веса, а также провоцируют отклонения в здоровье со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Чтобы такого не возникло нужно нормализовать питание: не есть большое количество еды за один прием и отказаться от больших порций.
К сожалению, чувство сонливости еще может возникать из-за проблем со здоровьем.
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОНЛИВОСТЬ
Наличие у человека некоторых заболеваний может негативно сказываться на работе ЖКТ и провоцировать приступы дремоты после завтрака, обеда или ужина.
Болезни, которые могут быть причиной почему после еды хочется спать:
сахарный диабет;
анемия;
глютеновая болезнь;
апноэ во сне;
пищевая аллергия;
недостаточная активность щитовидной железы.
Если у вас часто возникает желание отдохнуть после еды, вы начинаете себя плохо чувствовать и у вас одно из перечисленных заболеваний, то необходимо обратиться к врачу.
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СНА
Сонливость после еды может стать следствием плохого качества сна. Если человек не выспался и чувствует слабость, желание отдохнуть, то употребление даже незначительного количества продуктов может привести к повышенной сонливости. К желудку приток крови усиливается, а в мозг наоборот поступает меньше кислорода и полезных веществ, поэтому спать начинает хотеться еще больше.
Отход ко сну каждый день в одно время и отдых не менее 8 часов в сутки могут уменьшить вероятность возникновения сонливости после приема пищи.
Но каким еще советам нужно следовать, чтобы быть бодрым после завтрака, обеда и ужина, а также любого перекуса?
КАК БОРОТЬСЯ С СОНЛИВОСТЬЮ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ?
Медицинские эксперты дают большое количество советов, как оставаться активным и энергичным после приема пищи.
Рассмотрим 5 основных из них:
Кушать небольшими порциями. Небольшое количество продуктов, употребляемых за один прием, не перегружает пищеварительную систему и не вызывает чувства тяжести. Многие диетологи и нутрициологи советуют кушать именно небольшими порциями 5-6 раз в день.
Здоровая пища. Конечно, чувству сонливости в основном способствуют белки и углеводы, однако жирная, острая и жареная пища негативно сказывается на состоянии здоровья. Поэтому рацион должен быть сбалансированным и исключать или содержать в минимальном количестве вредные продукты.
Есть медленно. При быстром употреблении пищи человек съедает больше продуктов, чем при медленном. Кроме того, он их менее тщательно пережевывает, что в дальнейшей усложняет и замедляет процесс переваривания. Чем дольше еда будет перевариваться, тем дольше продлится вялость и сонливость после еды.
Физические упражнения. Самая простая зарядка с утра может стать залогом бодрости и хорошего самочувствия на весь день. Во время физических упражнений активизируется кровообращение и клетки получают больше кислорода. Если вести пассивный образ жизни, имея сидячую работу, то после приема пищи может часто возникать желание отдохнуть.
Водный баланс. Недостаток воды или малое ее употребление может привести к вялости и плохому самочувствию. Старайтесь каждый день выпивать суточную норму воды (30 мл на каждый 1 кг веса).
Качественный сон. Сонливость как после приема пищи, так и независимо от него может возникать из-за того, что человек плохо спал ночью и не выспался. Поэтому следите за режимом сна и откажитесь от привычек, которые его нарушают.
Витамины. Каждодневный рацион должен включать в себя фрукты и овощи, ведь они являются главным источником витаминов и полезных минералов. Витамины нужны для нормального протекания многих процессов в организме, а их дефицит приводит к гиповитаминозу, одним из симптомов которого является повышенная сонливость.
Следите за своим рационом и ведите активный образ жизни, тогда риск возникновения сонливости после еды будет минимальным.
Некоторые продукты питания не только не вызывают сонливость, но и очень полезны для человека. Это продукты, богатые витаминами. Читайте о 5 витаминах, которые нужно принимать весной для крепкого иммунитета.
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