Названы продукты, после которых сильно клонит в сон

Что делать, если после еды хочется вздремнуть.Практически каждый человек после приема пищи независимо от времени суток может почувствовать желание полежать и вздремнуть. Но почему хочется спать после еды и стоит ли начинать беспокоиться.Человеческому организму нужна энергия как для занятий активной физической или умственной работой, так и для того, чтобы функционировать в состоянии спокойствия. Эту энергию мы получаем из пищи, однако почему после обеда хочется спать и так сложно вернуться к работе?Ученые данное состояние объясняют несколькими теориями. Самая логическая и общепринятая заключается в том, что после приема пищи меняется кровообращение: приток крови к желудку, тонкой и толстой кишке увеличивается, а к мозгу уменьшается. Мозг начинает получать меньше кислорода и питательных веществ, поэтому возникает желание отдохнуть.Такое состояние замечается не только у людей, но и у животных. После нескольких исследований было подтверждено, что большинство живых существ, включая насекомых, змей и крыс, после приема пищи тянет в сон. Данную реакцию называют пищевой комой или постпрандиальной сонливостью.Однако не все продукты питания после их употребления вызывают одинаково сильное желание вздремнуть. Кроме того, существуют и другие факторы, почему после еды возникает слабость и хочется спать.ПРИЧИНЫ СОНЛИВОСТИ ПОСЛЕ ЕДЫЕсли бы каждый раз сильное желание поспать возникало после того, как человек покушал, никто бы не смог активно работать и заниматься различными делами. Из этого следует, что определенные продукты больше других вызывают сонливость.ПРОДУКТЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ЖЕЛАНИЕ ОТДОХНУТЬС пищеварительной системой связана гормональная система. Гормоны глюкагон, анилин и холецистокинин (ХЦК) высвобождаются для усиления чувства насыщения, повышают уровень сахара и выработку инсулина.Также есть гормоны, которые вызывают сонливость, если повышается их уровень в организме. К ним относят серотонин и мелатонин. Продукты питания могут влиять на выработку данных биологически активных веществ, в особенности серотонина.Белковая пища содержит аминокислоту триптофан. Она используется организмом во время синтеза серотонина (нейромедиатор, помогающий регулировать сон). Причиной желания спать после еды может быть повышенное потребление пищи, в состав которой входит триптофан.Основные продукты, содержащие рассматриваемую аминокислоту:яйца;сыр;рыба;шпинат;соя;мясо индейки.Количество данного вещества в пище может варьироваться в зависимости от способа ее обработки и приготовления.Углеводы помогают организму усваивать триптофан, поэтому еда, богатая белками и углеводами, может увеличивать вероятность возникновения желания поспать после ее приема.Некоторые исследования показывают, что вишня влияет на уровень мелатонина, то есть, может его повышать, а минералы, содержащиеся в бананах, способствуют расслаблению мышц. Однако данные научные эксперименты были немногочисленными и требуются повторные исследования на большей выборке людей.На слабость и сонливость после еды может влиять объем употребляемых продуктов.КАК КОЛИЧЕСТВО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ ВЛИЯЕТ НА СОНЛИВОСТЬ ПОСЛЕ ОБЕДАПрием большого количества пищи за один раз может не только провоцировать возникновения желания спать, но и негативно сказываться на здоровье.Когда человек переедает, у него в организме увеличивается уровень глюкозы, что тормозит функционирование орексина (нейропептид). Орексин отвечает за состояния бодрствования и контролирует энергетический баланс.Большие и дополнительные порции способствуют появлению тяжести в желудке, которая после еды мешает вернуться к активному выполнению повседневной работы. Переедание приводит к появлению лишнего веса, а также провоцируют отклонения в здоровье со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.Чтобы такого не возникло нужно нормализовать питание: не есть большое количество еды за один прием и отказаться от больших порций.К сожалению, чувство сонливости еще может возникать из-за проблем со здоровьем.ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОНЛИВОСТЬНаличие у человека некоторых заболеваний может негативно сказываться на работе ЖКТ и провоцировать приступы дремоты после завтрака, обеда или ужина.Болезни, которые могут быть причиной почему после еды хочется спать:сахарный диабет;анемия;глютеновая болезнь;апноэ во сне;пищевая аллергия;недостаточная активность щитовидной железы.Если у вас часто возникает желание отдохнуть после еды, вы начинаете себя плохо чувствовать и у вас одно из перечисленных заболеваний, то необходимо обратиться к врачу.ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО СНАСонливость после еды может стать следствием плохого качества сна. Если человек не выспался и чувствует слабость, желание отдохнуть, то употребление даже незначительного количества продуктов может привести к повышенной сонливости. К желудку приток крови усиливается, а в мозг наоборот поступает меньше кислорода и полезных веществ, поэтому спать начинает хотеться еще больше.Отход ко сну каждый день в одно время и отдых не менее 8 часов в сутки могут уменьшить вероятность возникновения сонливости после приема пищи.Но каким еще советам нужно следовать, чтобы быть бодрым после завтрака, обеда и ужина, а также любого перекуса?КАК БОРОТЬСЯ С СОНЛИВОСТЬЮ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ?Медицинские эксперты дают большое количество советов, как оставаться активным и энергичным после приема пищи.Рассмотрим 5 основных из них:Кушать небольшими порциями. Небольшое количество продуктов, употребляемых за один прием, не перегружает пищеварительную систему и не вызывает чувства тяжести. Многие диетологи и нутрициологи советуют кушать именно небольшими порциями 5-6 раз в день.Здоровая пища. Конечно, чувству сонливости в основном способствуют белки и углеводы, однако жирная, острая и жареная пища негативно сказывается на состоянии здоровья. Поэтому рацион должен быть сбалансированным и исключать или содержать в минимальном количестве вредные продукты.Есть медленно. При быстром употреблении пищи человек съедает больше продуктов, чем при медленном. Кроме того, он их менее тщательно пережевывает, что в дальнейшей усложняет и замедляет процесс переваривания. Чем дольше еда будет перевариваться, тем дольше продлится вялость и сонливость после еды.Физические упражнения. Самая простая зарядка с утра может стать залогом бодрости и хорошего самочувствия на весь день. Во время физических упражнений активизируется кровообращение и клетки получают больше кислорода. Если вести пассивный образ жизни, имея сидячую работу, то после приема пищи может часто возникать желание отдохнуть.Водный баланс. Недостаток воды или малое ее употребление может привести к вялости и плохому самочувствию. Старайтесь каждый день выпивать суточную норму воды (30 мл на каждый 1 кг веса).Качественный сон. Сонливость как после приема пищи, так и независимо от него может возникать из-за того, что человек плохо спал ночью и не выспался. Поэтому следите за режимом сна и откажитесь от привычек, которые его нарушают.Витамины. Каждодневный рацион должен включать в себя фрукты и овощи, ведь они являются главным источником витаминов и полезных минералов. Витамины нужны для нормального протекания многих процессов в организме, а их дефицит приводит к гиповитаминозу, одним из симптомов которого является повышенная сонливость.Следите за своим рационом и ведите активный образ жизни, тогда риск возникновения сонливости после еды будет минимальным.Некоторые продукты питания не только не вызывают сонливость, но и очень полезны для человека. Это продукты, богатые витаминами. Читайте о 5 витаминах, которые нужно принимать весной для крепкого иммунитета.