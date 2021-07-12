Фольга может защитить от бактериальных заражений

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Новое исследование, представленное на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям, показывает, что покрытие часто используемых поверхностей в больницах фольгой с серебром, значительно снижает уровня заражения бактериями.В исследовании профессора Андреаса Видмера и его коллег из Университетской клиники Базеля, Швейцария, оценивалась антимикробная эффективность фольги из поливинилхлорида (ПВХ) с интегрированным агентом, содержащим 2% ионов серебра.Исследователи обнаружили, что уровни загрязнения на поверхностях, покрытых фольгой, были значительно ниже, чем на поверхностях без покрытия. В целом, среднее количество микробов было снижено более чем в 60 раз, в то время как средняя бионагрузка на необработанных контрольных поверхностях была в 3 раза выше, чем на антимикробной фольге.Команда также обнаружила, что клинически важные бактерии, в частности энтерококки, значительно реже присутствовали на поверхностях, покрытых фольгой, а антимикробный эффект все еще сохранялся 6 месяцев спустя.