Пользу крыжовника в борьбе с диабетом подтверждают врачи

По словам врача эндокринолога Еганы Королевой, есть крыжовник полезно для профилактики гипергликемии и сахарного диабета.Врачи подтверждают, что крыжовник может быть полезен в борьбе с диабетом. Как заявила Королева в интервью, «эта ягода минимизирует риск возникновения сахарного диабета за счет витамина Н, который снижает уровень глюкозы в крови».Также, добавила врач, поедание крыжовника стимулирует выработку фермента глюкокиназа, благодаря которому в организме активнее происходит расщепление углеводов, что не позволяет откладываться им в жир, способствует похудению.Полезна ягода и тем, что является богатым источником витамина С, укрепляющего иммунную систему. Для защиты человека от заболевания диабетом это имеет большое значение.