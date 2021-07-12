Пользу крыжовника в борьбе с диабетом подтверждают врачи
Врачи подтверждают, что крыжовник может быть полезен в борьбе с диабетом. Как заявила Королева в интервью, «эта ягода минимизирует риск возникновения сахарного диабета за счет витамина Н, который снижает уровень глюкозы в крови».
Также, добавила врач, поедание крыжовника стимулирует выработку фермента глюкокиназа, благодаря которому в организме активнее происходит расщепление углеводов, что не позволяет откладываться им в жир, способствует похудению.
Полезна ягода и тем, что является богатым источником витамина С, укрепляющего иммунную систему. Для защиты человека от заболевания диабетом это имеет большое значение.
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