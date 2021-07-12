Гены могут определять тяжесть течения коронавируса

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В наших генах может быть записано то, как именно мы перенесем коронавирусную инфекцию. Исследователи выявили 13 вариаций ДНК, увеличивающих риск госпитализации и заражения вирусом изначально.Риск человека с коронавирусом попасть в больницу или вообще заразиться этим патогеном может быть записан в генах, как полагают ученые, опубликовавший результаты своего исследования в авторитетном научном журнале Nature. Они выявили 9 последовательностей ДНК, которые, судя по всему, увеличивают риск госпитализации в реанимацию пациента с коронавирусом.При этом, по мнению учёных, 4 из этих вариаций делают людей более уязвимыми перед заражением. Эксперты считают, что их открытие частично объясняет, почему некоторые жертвы коронавируса чувствуют себя так плохо, а другие переносят его в очень легкой форме или вообще без всяких последствий.Кроме того, команда исследователей, состоящая из авторитетных ученых из разных стран мира, считает, что их открытие поможет в разработке генетических методов лечения вируса. Работа основывается на ДНК-тестах почти 50 000 пациентов с коронавирусом, которые были проанализированы. Генетическую информацию сравнили с той же самой по 2 млн здоровых добровольцев.