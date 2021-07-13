Названы симптомы черепно-мозговой травмы и правила первой помощи

Развитие травм головы довольно распространенное явление летом.Чаще всего это связано с активацией занятий различными активными видами спорта и при этом несоблюдении надлежащей техники безопасности. Поэтому разберем подробнее, какие симптомы будут свидетельствовать о развитии черепно-мозговой травмы и какие методы оказания помощи будут целесообразными.Черепно-мозговая травма — это патологическое состояние, сопровождающееся рядом механических повреждений, от головного мозга до сосудов, нервных волокон и мозговых оболочек.Различают закрытую и открытую черепно-мозговые травмы. Так при первом варианте сохраняется целостность костей черепа, однако при этом непосредственное поражение испытывают ткани мозга и кожный покров. При открытой форме ЧМТ происходит непосредственный «контакт» полости черепа с внешней средой.Основными причинами черепно-мозговой травмы выступают различные виды травматизма, в том числе и бытовой, ДТП. Согласно статистическим данным наблюдается больше всего случаев именно закрытых ЧМТ и их разновидностей — сотрясение мозга и ушиб головного мозга.Какие симптомы будут указывать на развитие черепно-мозговой травмы?Головная боль (интенсивного характера).Тошнота и рвота.Головокружение с возможной потерей сознания.Галлюцинации, бред, потеря памяти.Нарушение координации движений.Появление крови или ликвора из уха, ротовой и/или носовой полости.Внешние признаки в виде ран, синяков в области головы и лица.Диагностика и тактика леченияВ том случае если травма головы является достаточно серьезной и требует оказания экстренной помощи, до приезда скорой необходимо оказать пострадавшему эту помощь:убедиться, что больному не грозит опасность;зафиксировать шейный отдел позвоночника и при возможности избегать минимальных движений;установить в сознании ли больной и дышит ли он. В противном случае необходимо приступать к проведению сердечно-легочной реанимации до приезда скорой;при наличии ран — обработать их по мере сложности.Обследование больного с ЧМТ начинается с его физикального осмотра и сбора анамнеза с анализом возникших симптомов. Визуализация патологического процесса происходит путем проведения КТ и МРТ, ЭКГ, электроэнцефалограммы.Лечение является сугубо индивидуальным и включает широкое разнообразие медикаментозных препаратов, от противовоспалительных до препаратов, нормализующих внутричерепное давление и улучшающих кровоснабжение мозга.В условиях стационара или в домашних условиях в период восстановления при отсутствии возможности самостоятельно принимать пищу (в зависимости от тяжести травмы), возможно применение энтерального насоса. Благодаря разновидностям данного устройства в медицинском маркете ITMED энтеральное питания будет максимально безопасным!После пережитой травмы головы, особенно тяжелого течения больной может столкнуться с возможными осложнениями в виде нарушения памяти, нервозности, бессонницы, быстрой утомляемости. Поэтому после проведения интенсивной терапии в условиях стационара, с целью стабилизации состояния больного, дальше будет происходить период реабилитации. Он будет направлен на устранение вышеуказанных последствий заболевания, а именно патологических изменений в центрально-нервной системе. Реабилитация проводится после снятия острой фазы заболевания и содержать в себе как ряд медикаментозных средств, так и элементы физиотерапии (иглорефлексотерапия, гомеопатия).Важно максимально быстро обратиться к врачу неврологу после возникновения травмы головы. Это даст возможность оценить степень повреждения и риски возможных последствий, которые проявляются гораздо позже.