ТОП-5 симптомов COVID-19 у привитых, непривитых и получивших 1 компонент

В начале пандемии органы здравоохранения рекомендовали в первую очередь обращать внимание на респираторные симптомы: температуру, ломоту, кашель. Со временем стало ясно, что признаков COVID-19 может быть гораздо больше, а новые варианты вируса внесли большие изменения в симптоматику. С помощью специального приложения в Великобритании выделили пятерку основных симптомов, которые чаще всего проявляются у разных групп пациентов.Продолжающееся исследование The ZOE COVID организовала британская медицинская компания ZOE под эгидой Королевского колледжа Лондона с целью отслеживания распространения коронавируса и оценки симптомов. С помощью специального приложения все желающие могут внести данные о том, как они переносят COVID-19.В настоящий момент в исследовании приняли участие уже более 33,2 тысячи человек. Ученые проанализировали данные, поступившие в последний месяц, когда в Великобритании начался интенсивный рост заболеваемости в связи с распространением варианта дельта SARS-CoV-2. Всех участников, сообщивших о своих симптомах, авторы исследования разделили на три группы: полностью привитые, получившие только один компонент вакцины и непривитые. Затем они составили рейтинг пяти ключевых симптомов, которые чаще всего проявляются у разных пациентов.Симптомы COVID-19 к людей, получивших две дозы вакцины:Головная больНасморкЧиханиеБоль в горлеПотеря обонянияУченые отметили, что эти признаки характерны и в том случае, если человек получил только один компонент вакцины или не был привит, однако у полностью иммунизированных людей в целом симптомы были легче и проходили быстрее. При этом повышение температуры, кашель и одышка у таких пациентов появляются значительно реже.Симптомы COVID-19 у получивших один компонент вакцины:Головная больНасморкБоль в горлеЧиханиеКашельТаким образом, в случае заражения при частичной вакцинации гораздо больше заполучить кашель, который может свидетельствовать о поражении легких.Симптомы COVID-19 у непривитых:Головная больБоль в горлеНасморкПовышение температурыПостоянный кашельВ целом, эти данные наглядно показали, что полностью привитые люди переносят инфекцию легче, выздоравливают быстрее и имеют меньше рисков осложнений, считают ученые. Авторы исследования также отметили, что такие популярные симптомы, как потеря обоняния и одышка стали появляться реже по сравнению с более ранними вариантами SARS-CoV-2, что, вероятно, указывает на эволюцию патогена.