Электронные сигареты могут разрушить лёгкие

Доцент кафедры Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Леонид Алиев заявил, что вейпинг способен спровоцировать патологический процесс разрушения тканей легких. В Крымском федеральном университете провели соответствующие исследования.Российские ученые из Крыма пытались определить, как пар, образующийся в результате использования электронных сигарет, влияет на состояние легких. Отметим, что эти эксперименты проводились на лабораторных крысах. Их разделили на три группы. Первая подвергалась воздействию электронных сигарет без никотина, во второй использовался пар с никотином, а третья была контрольной.Через 40 дней в тканях лёгких у грызунов, получавших пар электронных сигарет, были выявлены повреждения структурных белков. В частности, увеличился уровень активности ферментов, которые участвуют в процессе расщепления молекул. Тем самым стартовал патологический процесс разрушения тканей легких.По словам ученых, регулярное увлечение электронными сигаретами снижает активность специфических белков, участвующих в процессе ингибирования, которые защищают ткани легких от деструктивного влияния внешней среды. Но смеси для электронных сигарет, который содержат никотина, всё-таки были наиболее вредными. Однако это не означает, что смеси без никотина не влияли на деструкцию лёгочной ткани.