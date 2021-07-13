Продуло кондиционером: вредно ли жить в прохладе?

С приходом жары самые пламенные споры о здоровье разворачиваются у кондиционера. Можно ли заболеть, сидя у источника прохлады? Разносят ли кондиционеры вирусы? Врубить на +18 или на +25°С?Температура окружающего воздуха — фактор, который заметно влияет на здоровье, настроение и работоспособность человека, поэтому желание освежить воздух в жаркий день интуитивно правильное. Человечество пока не научилось регулировать погоду за окном, но изменить микроклимат в помещении с жаркого на прохладный можно нажатием одной кнопки. Только как у всякой хорошей идеи, у кондиционера есть и темная сторона.Можно ли заболеть из-за кондиционера?Сам по себе поток прохладного воздуха не может стать причиной болезни здорового человека — для этого требуются бактерии и вирусы, которые пробьют иммунные бастионы организма. Либо в помещении должно быть настолько холодно в течение долгого времени, чтобы человек начал мерзнуть. Тем не менее в разговоре про влияние кондиционера на здоровье есть несколько оговорок.Кондиционированный воздух, как правило, более сухой, чем комфортные для человека 40–60%. При таком раскладе слизистые человека могут пересыхать и становиться более уязвимыми перед микроорганизмами. Этого не случится, если потреблять достаточно жидкости и/или использовать увлажнитель воздуха.Для людей с хроническими заболеваниями респираторной системы или кожи решение об использовании кондиционера должно приниматься после оценки всех факторов. Известно, что симптомы респираторных заболеваний, нарушение концентрации внимания и проблемы со стороны кожи сильнее проявляются у тех, кто работает в офисных зданиях с централизованной системой вентиляции и кондиционирования. При этом для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, кондиционированный воздух помещения может быть менее вредным, чем поток из распахнутого окна, особенно если здание стоит на оживленной улице с высоким уровнем и загрязнения.Кондиционер разносит заразу?Больше всего претензий у ученых накопилось к централизованным системам вентиляции и кондиционирования, которыми обычно оснащены большие офисные здания, торговые центры, больницы, аэропорты. Исследования не раз отмечали, что в таких системах создается подходящая среда для процветания патогенных микроорганизмов, что потенциально опасно для здоровья людей и связано с “синдромом больного здания”. Впрочем, эти проблемы решаются добросовестным инженерным обслуживанием.Виновны ли системы кондиционирования в распространении COVID-19, тоже дискуссионный вопрос. Компьютерное моделирование воздушных потоков на примере ресторана показало, что частицы вируса циркулируют в помещении при работе кондиционера. При этом авторы исследования подчеркивают, что правильное зонирование и установка защитных экранов на пути движения воздуха могут снизить риски заражения. ВОЗ считает, что пандемия не повод отказываться от кондиционера. Циркуляция воздуха и постоянный приток его с улицы снижают риски заразиться при соблюдении некоторых правил. Звучат они так: системы кондиционирования воздуха не работают в режиме рециркуляции (забирают воздух снаружи), люди в помещении сохраняют дистанцию и соблюдают правила гигиены, кондиционеры и их фильтры вовремя и качественно обслуживаются.Какая температура должна быть в помещении?Ощущение комфорта очень субъективно, поэтому попытки вычислить оптимальную температуру воздуха обречены на провал. Рекомендация из инструкций к сплит-системам гласит, что перепад между температурой воздуха снаружи и в помещении с кондиционером не должен превышать десяти градусов — по крайней мере это оптимально для техники.По слухам, в переговорных комнатах офиса "Фейсбука" всегда поддерживается температура +15°C — сам Марк Цукерберг считает, что это способствует лучшей работе мозга. Российские нормы СанПиН гуманнее американского капиталиста: температура в офисах в теплое время года должна быть 23–25°С при относительной влажности воздуха 60–40%. При этом известно, что для продуктивной работы женщинам требуется более высокая температура, чем мужчинам. Гендерной разницей, вероятно, и объясняется, что 31% офисных работников в России конфликтуют из-за пульта от кондиционера.Чтобы ночной отдых удался, температуру в спальне рекомендуется поддерживать на уровне +18°С. Комфортный уровень может отличаться на градус-другой в зависимости от личных привычек.Кондиционер лучше проветривания?Однозначного ответа на этот вопрос тоже не существует. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) считают проветривание вполне эффективным методом охлаждения помещений. Роспотребназдор солидарен и в жару рекомендует проветривать, включать вентиляторы или кондиционер. Хорошо, если окна дома при этом выходят в тенистый сад и легкий ветерок обеспечивает свежесть. В реалиях городской жизни такое едва ли возможно: шум улицы и загрязненный воздух вблизи больших магистралей нивелируют всю пользу проветривания. К тому же напольные и потолочные вентиляторы, как правило, работают довольно шумно, хотя и дают ощущение снижения температуры.Тем не менее проводить влажную уборку и проветривать помещения, в которых работает кондиционер, рекомендуется регулярно: вместе эти меры обеспечивают приток кислорода и избавления от загрязняющих воздух частиц.