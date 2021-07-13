Почему надо совершать ежедневные прогулки?

Прогулка - это не только возможность созерцания природы и других красот окружающего мира. Этот вид физической нагрузки обладает целым рядом преимуществ для здоровья. Например, систематическая ходьба улучшает сердечную функцию и снижает вероятность инфаркта и инсульта.Эра спортзалов и фитнес-клубов отодвинула обычную прогулку на второй план. А ведь у нее тоже есть свои преимущества. Расскажем о них сегодня.Прогулка: 8 причин совершать ее регулярноА вы тоже считаете, что активный образ жизни предполагает обязательное посещение спортзала? Тогда следующая информация будет вам полезна. Ведь обычная прогулка, если она ежедневная, обладает не меньшими преимуществами. И сегодня мы дадим вам 8 причин вернуть ее (или добавить) в свой привычный ритм.В современном обществе все меньше и меньше людей выполняют физические упражнения на свежем воздухе. Ежедневная прогулка действительно отодвинулась на второй план.По данным последнего ежегодного доклада European Health & Fitness Market, именно фитнес стал наиболее распространенным видом физической активности в Европейских странах.А если мы вам скажем, что вовсе не обязательно покупать абонемент в спортзал? Просто выходите на прогулку каждый день, и ваше тело получит не меньше пользы! А 8 подтверждений этому вы найдете ниже.Прогулка помогает уменьшить жировые отложенияХодьба является идеальной физической активностью для сжигания жиров в организме. Это связано с тем, что она позволяет поддерживать оптимальную частоту сердечных сокращений (ЧСС) – около 65% от максимального значения.Таким образом, использование жира в качестве основного энергетического топлива гарантировано. Кроме того, в отличие от других кардиоупражнений, прогулка позволяет сохранить мышечную массу.Увеличивает выработку серотонинаСеротонин является основным нейротрансмиттером, отвечающим за регуляцию социального поведения, эмоций, настроения и некоторых физиологических функций, таких как сон, питание и сокращение мышц. Его дефицит связан с некоторыми психическими расстройствами: депрессией и расстройствами пищевого поведения.Воздействие солнечного света и физическая активность увеличивают выработку серотонина. Это означает лучшее настроение, а также меньший риск развития депрессии и появления когнитивных нарушений. Что же может быть лучше, чем выйти погулять?Практика физической активности на свежем воздухе снижает риск развития депрессии и слабоумия.Способствует синтезу витамина D в организмеВитамин D необходим для поддержания крепкого иммунитета, хорошего здоровья костей и мозга. Нашим основным источником витамина D является кожа, которая при контакте с солнечными лучами превращает 7-дегидрохолестерин в витамин D3.Таким образом, воздействие солнечного света имеет очень важное значение, и для этого как нельзя лучше подходит прогулка на свежем воздухе. Идеально было бы выставлять 10% своего тела на солнце каждый день в течение 30 минут без какой-либо защиты от него. Только будьте осторожны: очень важно, чтобы вы подвергали себя воздействию солнечного света не дольше указанного периода времени.Прогулка снижает кровяное давлениеХодьба относится к группе аэробных (или кардио-) упражнений и является идеальной практикой для поддержания нормального кровяного давления, то есть в пределах здорового диапазона. Исследование, подготовленное Alvarez et al. (2013), обнаружило значительное снижение артериального давления у детей, подростков и взрослых после 60-минутного сеанса аэробных нагрузок.Испанский фонд сердца считает ходьбу наиболее подходящим видом деятельности для контроля артериального давления. ВОЗ рекомендует ходить не менее 150 минут в неделю, при этом продолжительность каждой прогулки должна быть не менее 10 минут.Практика физической активности аэробного типа помогает поддерживать артериальное давление в пределах допустимых значений.Ходьба помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в кровиВсе именно так. Это связано с увеличением расхода энергии и чувствительности к инсулину в течение 24-48 часов после сеанса физической активности. Таким образом, прогулка становится особенно интересной для профилактики и контроля сахарного диабета 2 типа.Прогулка улучшает здоровье сердца и кровеносных сосудовУмеренная физическая активность, такая как ходьба, улучшает способность сердца сокращаться. Это делает его работу более эффективной. Следовательно, оно сможет “работать” дольше в оптимальном состоянии.Кроме того, благодаря своему сосудорасширяющему эффекту ходьба улучшает циркуляцию крови, снижает риск сосудистой недостаточности и, как следствие, инфаркта миокарда или инсульта.Национальный институт сердца, легких и крови (США) поясняет, что для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами физических упражнений, они должны быть регулярными.Регулярная ходьба улучшает работу сердца и снижает риск инфаркта миокарда и инсульта.Прогулка помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов в кровиПрогулка помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов и увеличивает количество белка HDL по отношению к LDL.Кроме того, благодаря тому что лишний вес будет постепенно уходить, действие лекарств, предназначенных для снижения избытка холестерина, усилится. Все это также будет уменьшать риск развития ишемических заболеваний, упомянутых в предыдущем пункте.Хорошее начало для развития приверженности к физическим нагрузкамПрогулка бесплатна и не требует какой-то серьезной физической подготовки. Ее можно совершать где угодно и в любое удобное для вас время. Все это способствует вашей приверженности к физической активности в принципе. Кроме того, вы можете совершать прогулку не в одиночестве, а с кем-то. Это еще больше усилит “адгезию”.Как видите, активный образ жизни доступен абсолютно каждому и у него действительно много неоспоримых преимуществ. А теперь, когда вы о них знаете, вы еще чего-то ждете?