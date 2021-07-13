Специалисты рассказали, как правильно питаться в жаркую погоду

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Ежедневный рацион должен составляться с учетом времени года — говорят в один голос ведущие нутрициологи и диетологи.Когда столбик термометра приближается к 30 градусам тепла и превышает это значение, для человеческого организма наступает непростой период. Сердце и кровеносная система работают на износ, поэтому нужно поддерживать их продуктами с повышенным содержанием калия. Этот микроэлемент есть в бананах, шпинате, кунжуте, картофеле и брокколи. Картошка с зеленью не случайно является популярным летним блюдом.Человеческому организму вредит слишком интенсивное ультрафиолетовое излучение, поэтому летом нужно употреблять продукты, которые помогают защититься от УФ-лучей. Это цитрусовые, гранат, какао, виноград, арбуз, помидоры и болгарский перец. В составе этих продуктов присутствуют вещества, нейтрализующие воздействие т.н. свободных радикалов.Не следует есть мороженое каждый день, потому что оно, как правило, слишком калорийное. Плюс, мороженое усиливает жажду и повышает вязкость крови. Диетологи рекомендуют прислушиваться к своему организму и питаться более интуитивно, когда на улице устанавливается экстремальная жара — летом можно отказаться от традиционных завтраков/обедов/ужинов и перейти на интуитивное употребление пищи при возникновении чувства голода.