Онемение в руке – признак серьезного заболевания

Рассеянный склероз (РС) – хроническое заболевание, поражающее как иммунную, так и нервную системы. Многие люди испытывают разные ранние признаки состояния. При этом обнаружение болезни как можно быстрее улучшает прогноз.Доктор Эмбер О Брайен рассказывает, что онемение и покалывание в руках являются одними из самых ранних признаков РС. Выраженность симптомов может сильно различаться.«Покалывание в руке может иногда доставлять незначительное неудобство или затруднить привычные действия, например, удерживание какого-то предмета. Также может появляться болезненность при выполнении каких-то действий», - сообщают в Обществе РС.По данным клиники Мэйо, эти симптомы являются результатом того, что иммунная система атакует защитные оболочки нервов, что приводит к проблемам со связью между мозгом и другими частями тела. Продолжительность и выраженность онемения и покалывания зависит от степени повреждения.