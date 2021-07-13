Что происходит при заражении сразу двумя штаммами коронавируса

В мире регистрируются случаи инфицирования сразу двумя штаммами коронавирусной инфекции нового типа. Что происходит с людьми, заразившимися одновременно двумя штаммами SARS-CoV-2 — в материале информационного агентства РИА Новости.3 марта 2021 года в католическую больницу города Алст (Бельгия) поступила 90-летняя пациентка. Пожилую женщину госпитализировали в результате "серии падений", однако признаков острой респираторной вирусной инфекции у нее не было. При этом, сделанный пациентке ПЦР-тест показал COVID-19. У женщины не было проблем с дыханием, но затем ее состояние резко ухудшилось, и через 5 дней она умерла.Врачи провели посмертное тестирование на COVID-19 и выявили в теле женщины сразу два штамма вируса — B.1.1.7 (альфа, он же британский) и B.1.351 (бета, или южноафриканский). Это один из первых зафиксированных случаев т.н. коинфицирования. Сейчас такие случаи выявляются в Таиланде — среди рабочих, живущих в большом общежитии, выявили семь носителей альфа- и дельта-штамма коронавируса.Информация о случаях коинфицирования поступает и из других стран. Ученые пока слабо представляют себе, как именно развивается коинфекция, и насколько опасной она может быть. Эффективны ли вакцины против двойной инфекции, как заражение двумя штаммами одновременно отражается на симптомах, и почему вообще происходит двойное заражение — вопросы, на которые только предстоит ответить специалистам.