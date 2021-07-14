Способы избавиться от бессонницы

Бессонница - не такое редкое явление, как вы думаете. 10% жителей развивающихся и развитых стран испытывают проблемы со сном. Но почему же бессонница стала бичом 21-го века? Спойлер - все дело в нашем мозге.Откуда берется бессонница?Дело вот в чем. Наше тело готово отдыхать, однако мозг не перестает работать ни на минутку. Ведь он помнит, что у вас есть незавершенные дела. Например, вам нужно завтра сделать отчет на работе, чтобы это успеть, необходимо грамотно распланировать свое время. Этим и занят мозг - он концентрируется на незавершенном деле.Мозг можно сравнить с компьютером. Мы знаем, что, если у машины мало памяти, то случается сбой. Также и с нашим организмом. Мы работаем, решаем одновременно множество вопросов и, когда один или несколько из них остается нерешенным, в нашей голове остаются незакрытые “вкладки” и система “подвисает”. Можно сказать, что мозг впадает в ждущий режим.Когда мы ложимся спать, у мозга есть задача - как минимум не забыть про незавершенные задачи.Поэтому офисные сотрудники устают не меньше, чем люди, зарабатывающие деньги физическим трудом.Как же можно бороться с бессонницей? Ведь в современном мире так сложно абстрагироваться от всех проблем и сконцентрироваться исключительно на одной задачи.Способы борьбы с бессонницейЗаписывайте идеи. Это актуально и для рабочих будней, и даже для ночи. Если вы неожиданно проснулись, запишите мысли в блокнот. При этом избегайте листов, которые вы можете легко потерять.Перед сном уделите время планированию. Распишите все, что вы хотите сделать завтра, за месяц, год или даже 20 лет. Систематизируйте эту информацию.Помимо простого блокнота, вы даже можете оформлять свои мысли в книгу. Почему бы не написать мемуары? Так вы сможете еще раз пережить все самые важные моменты жизни и мысленно их завершить. Ведь личные дневники популярны не просто так.Не интерпретируйте сны. Обычно они снятся перед пробуждением. Если же это произошло ночью, значит, вы не вошли в фазу глубокого сна.Но даже если вам приснился яркий и запоминающийся сон, не стоит его интерпретировать. Это не имеет смысла. Лучше в это время потратить силы на поиск того самого “секрета”, который поможет вам уснуть.Свежий воздух. Перед сном полезно прогуляться. Не переусердствуйте - не нужно делать 10 000 шагов, достаточно просто небольшой прогулки в парке около дома.Также впустите свежий воздух себе в дом - проветрите комнату перед сном.Откажитесь от гаджетов. Следует отложить смартфон, планшет, не включать телевизор и компьютер хотя бы за час до сна.Не обедайте плотно перед сном. Иначе ваш организм не сможет уснуть, так как перед ним будет стоять важная задача - переваривать пищу.Эти простые советы могут помочь вам освободить свой мозг от “незакрытых вкладок”. После этого он сможет расслабиться, а вы - уснуть.