7 продуктов, в которых полезных жирных кислот больше, чем в рыбьем жире

Для здоровья сердца и сосудов необходимы жирные кислоты омега-3. Их много в жирной рыбе, оливковом масле и авокадо — и еще в этих продуктах, которые легко и просто есть каждый день.Если вы заботитесь о здоровье сердца и сосудов, вам никак не обойтись от жирных кислот омега-3. Они очищают наши сосуды, нормализуют уровень холестерина, делают сосуды более эластичными и даже помогают поддерживать здоровое кровяное давление. Диетологи полагают, что именно рыба и оливковое масло, которые входят в средиземноморский рацион, делают его самым здоровым и способствующим долголетию – ведь в этих продуктах очень много омега-3. Но что же делать, если нет возможности каждый день есть лосось и оливки? Мы подобрали 7 продуктов, богатых полезными кислотами, которые защитят наше сердце и сосуды.Рапсовое маслоЭто самое полезное из всех кулинарных масел: в одной столовой ложке содержится 1300 мг альфа-линоленовой кислоты – это даже больше суточной нормы, которая составляет 1100 мг. Более того, это масло – в отличие от, например, оливкового – подходит для жарки или запекания, так как отлично переносит нагревание. Так что стоит всегда держать на кухне бутылку-другую.Льняное масло и семенаЛьняное семя можно добавлять в салаты, выпечку и йогурт: в одной столовой ложке содержится 2300 мг омега-3. А вот масло – отличная заправка для салатов, в столовой ложке содержится почти 5 суточных норм! Но помните: льняное масло подходит только для холодного употребления, для жарки оно не годится.Дикий рисНесмотря на название, это не злак, а семена диких трав, которые растут в Северной Америке. Помимо омега-3, дикий рис богат белком, клетчаткой (вдвое больше, чем в буром рисе), а также витамины группы В, марганец, цинк, калий, фосфор и магний. Кроме того, 100 граммов риса содержит всего 100 калорий – отличный выбор!ЯйцаК счастью, кардиологи реабилитировали яйца: они больше не считаются хранилищем страшного холестерина. Наоборот, теперь диетологи в один голос рекомендуют внести яйца в ежедневный рацион всем, кого беспокоит здоровье сосудов и сердца: в яйцах много белка, который помогает нам дольше сохранять чувство сытости и, следовательно, меньше набирать вес. А еще яйца богаты витамином D и омега-3 – так что ешьте вашу утреннюю яичницу с удовольствием!Соевые бобыЕсли вы придерживаетесь вегетарианского рациона, то без сои вам никак не обойтись – и это здорово. Ведь всего одна порция сои содержит 280 мг растительных жирных кислот омега-3. А еще – белок и клетчатку, так что ешьте сою почаще.Грецкие орехиГорсть орехов – это две суточные дозы жирных кислот омега-3. Их можно добавлять в салаты и выпечку, а также просто есть с чаем – получается полезный перекус.Молочные продуктыМолочные продукты с высоким содержанием жира необходимо есть как можно чаще: они богаты кальцием, витамином D и полезными жирными кислотами омега-3. Так что если вы не можете есть рыбу и морепродукты (например, из-за аллергии), простой выпивайте стакан-другой молока каждый день – и будете здоровы.