Кардиолог объяснил, нужно ли людям с больным сердцем прививаться от коронавируса
Ашихмин подчеркнул, что считать, будто при сердечно-сосудистых болезнях нельзя вакцинироваться — это заблуждение. Противопоказанием для прививки могут быть только такие факторы, как обострение или реабилитация после перенесенного инфаркта или инсульта.
"Если у человека есть серьезная болезнь сердечно-сосудистой системы, то он еще в большей степени нуждается в прививке, так как последствия COVID-19 могут быть фатальными для него. Многие серьезные заболевания повышают риск тяжелого течения COVID-19, и это нужно учитывать при вакцинации. Если не говорить о периоде реабилитации после инсульта или инфаркта, то прививку делать можно и нужно", — заявил врач.
"Старики часто говорят, что им не нужна прививка, т.к. они не выходят из дома. Это заблуждение, потому что сидеть дома вечно невозможно. Завтра пожилой человек пойдет в больницу и заразиться там коронавирусом. Прививаться необходимо всем, пора уже понять эту простую истину", — отметил специалист.
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