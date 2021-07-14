Кардиолог объяснил, нужно ли людям с больным сердцем прививаться от коронавируса

В РФ ведется широкомасштабная кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа. Терапевт Ярослав Ашихмин, член Европейского общества кардиологов, рассказал корреспондентам сетевого издания "Народные Новости", можно ли прививаться против COVID-19, если в анамнезе есть болезни сердца и сосудов.Ашихмин подчеркнул, что считать, будто при сердечно-сосудистых болезнях нельзя вакцинироваться — это заблуждение. Противопоказанием для прививки могут быть только такие факторы, как обострение или реабилитация после перенесенного инфаркта или инсульта."Если у человека есть серьезная болезнь сердечно-сосудистой системы, то он еще в большей степени нуждается в прививке, так как последствия COVID-19 могут быть фатальными для него. Многие серьезные заболевания повышают риск тяжелого течения COVID-19, и это нужно учитывать при вакцинации. Если не говорить о периоде реабилитации после инсульта или инфаркта, то прививку делать можно и нужно", — заявил врач."Старики часто говорят, что им не нужна прививка, т.к. они не выходят из дома. Это заблуждение, потому что сидеть дома вечно невозможно. Завтра пожилой человек пойдет в больницу и заразиться там коронавирусом. Прививаться необходимо всем, пора уже понять эту простую истину", — отметил специалист.