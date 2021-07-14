Всего три ежедневные порции цельнозерновых продуктов значительно укрепляют здоровье

Новые исследования показывают, что употребление трех порций цельнозерновых продуктов в день может помочь уменьшить объем талии, кровяное давление и уровень сахара в крови. К таким продуктам относятся, в частности, цельнозерновой хлеб, овсяные хлопья и коричневый рис. Исследование на эту тему, проведенное учеными из Университета Тафтса в Массачусетсе, было опубликовано в Journal of Nutrition.Исследование проводилось среди людей среднего и старшего возрастного диапазона. Основная разница между цельнозерновыми и очищенными зернами состоит в том, что первые содержат непереработанные углеводы, богаты клетчаткой, белком, антиоксидантами и витаминами. Зерна считаются «целыми», если они содержат все три исходные части - отруби, зародыш и эндосперм. Если же хотя бы одна из этих трех ключевых частей были удалены, зерна называются «очищенными».Исследователи изучили, как употребление цельного и очищенного зерна в течение 18 лет повлияло на пять факторов риска сердечных заболеваний: размер талии, артериальное давление, уровень сахара в крови, триглицериды и холестерин ЛПВП («хороший»). Они сравнили изменения этих пяти факторов риска в течение четырехлетних интервалов по четырем категориям потребления цельного зерна, которые варьировались от менее половины порции в день до трех или более порций в день.Результаты показали, что для каждого четырехлетнего интервала размер талии у участников с низким потреблением таких продуктов увеличивался в среднем, как минимум, в два раза больше, чем у участников с высоким потреблением. Также у тех, кто употреблял меньше цельнозерновых продуктов, было отмечено большее повышение уровня сахара в крови и артериального давления.Ученые отмечают, что присутствие пищевых волокон в цельнозерновых продуктах может иметь эффект насыщения, а магний, калий и антиоксиданты могут способствовать снижению артериального давления. Растворимая клетчатка, в частности, может оказывать благотворное влияние на скачки сахара в крови после еды. И этом, по словам исследователей, вполне может являться стимулом сделать хотя бы небольшие постепенные изменения в рационе, которые со временем очень благотворно скажутся на здоровье.