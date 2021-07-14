Ученые выяснили, влияет ли оптимизм на продолжительность жизни

Веская причина изменить отношение к окружающему миру.Пожалуй, каждый человек в жизни хоть раз слышал фразу: «Относись к этому проще» или «Мысли позитивно». Возможно, к таким советам и стоит прислушиваться. Ученые из Бостонского университета выяснили, что оптимистично настроенные люди живу дольше и объяснили, с чем это связано.Специалисты провели два масштабных исследования среди женщин и мужчин. В первом приняли участие почти 1500 мужчин (ветеранов боевых действий), за здоровьем которых наблюдали в течение 30 лет. Для второго исследования пригласили почти 70 тысяч женщин (медсестер), которые наблюдались не так долго, всего 10 лет. При анализе эксперты исключили факторы, которые могли бы повлиять на продолжительность и качество жизни участников, кроме оптимистического или пессимистичного мировоззрения.Результаты экспериментов показали, что люди, мыслящие позитивно, действительно живут дольше, в среднем на 11-15%. Все дело в том, что оптимисты больше внимания уделяют собственному здоровью: питанию, спорту, правильным привычкам. Плюс ко всему, они лучше справляются со стрессовыми ситуациями. В результате этого, они меньше подвержены различным заболеваниям и проблемам со здоровьем.Ученые отметили, что оптимисты также часто сталкиваются с негативом и жизненными трудностями, но у них совершенно другое отношение к этим вещам.