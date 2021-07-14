У спортсменов повышен риск развития опасной аритмии

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Ученые оценили вероятность развития мерцательной аритмии при интенсивных занятиях разными видами спорта. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine.Физическая активность и нарушения ритмаФизическая активность обладает широким спектром полезных эффектов. Она способствует снижению риска сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает состояние психики, связана со здоровым старением. Исследования показывали, что у физически активных людей реже, чем у пассивных, развиваются нарушения сердечного ритма, например, фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).Мерцательная аритмия – самое распространенное нарушение сердечного ритма. При ней сердце бьется неритмично, предсердия сокращаются быстро. Обычно она протекает бессимптомно. От мерцательной аритмии страдает не менее 46,3 миллиона людей в мире. Она связана с увеличением риска смерти в 1,5 раза, в первую очередь, смерти от инсульта.Несмотря на всю пользу физической активности, она не защищает спортсменов от аритмии. Среди них мерцательная аритмия также является самой распространенной. Причины этого феномена ученые знают не полностью. Они связывают риск аритмии с последствиями тяжелых тренировок: расширением предсердий, гормональным воздействием, хроническим воспалением и некоторыми другими факторами.Новое исследованиеВ новом метаанализе британские ученые уточнили риск мерцательной аритмии у спортсменов, включая вероятность ее появлении при занятиях разными видами спорта. Они проанализировали 13 исследований, опубликованных в период с 1990 по 2020 год. Их участниками были 6816 спортсменов – бегуны, пловцы, лыжники, футболисты, регбисты, гребцы, нетболисты и люди, занимающиеся спортивным ориентированием. Их показатели сравнили с данными о 63662 участниках из контрольной группы, которые не были спортсменами.Оказалось, что риск мерцательной аритмии у спортсменов в 2,46 раза выше, чем у людей, спорт для которых не является професией.При этом ученые обнаружили, что у атлетов с сопутствующими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (сахарным диабетом, гипертонией) этот риск был не намного выше, чем у людей из контрольной группы с теми же факторами риска. Однако у здоровых спортсменов он был в 3,7 раза выше, чем у здоровых участников из контрольной группы.У молодых спортсменов (младше 55 лет) вероятность развития мерцательной аритмии была в 3,6 раза выше, чем в группе старших спортсменов. Последние, в свою очередь, страдали от этого нарушения ритма на 76% чаще, чем неспортсмены.У группы, получавшей смешанный вид нагрузки (футболистов, нетболистов, регбистов) риск аритмии был выше, чем у тех, чей вид спорта был связан с выносливостью (бегунов, пловцов и остальных).Ученые указывают, что в будущем необходимо уточнить, как на риск мерцательной аритмии у молодых и пожилых атлетов влияют параметры физических нагрузок и история участия в соревнованиях.