Продукты могут улучшить защиту от ковида: ученые объясняют, как питаться

Ученый в области питания, диетолог Эмили Лиминг (Королевский колледж Лондона) выделила основные продукты, которые нужно есть, чтобы снизить риск госпитализации из-за заболевания COVID-19.Определенные продукты укрепляют защиту организма от заражения коронавирусом, утверждает ученый. Лиминг участвовала в недавнем исследовании, которое показало, что люди, которые придерживаются высококачественного, богатого растительными продуктами рациона, с меньшей вероятностью заразятся ковидом или попадут с ним в больницу.«Это означает употребление более здоровых цельных продуктов растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, фасоль и другие бобовые, семена и цельнозерновые продукты. Также необходимо употребление жирной рыбы и снижение количества употребляемых продуктов с высокой степенью обработки», - объяснила диетолог изданию Express.Еще осенью 2020 года разработчики приложения ZOE COVID Study попросили пользователей заполнить подробную анкету, включавшую вопросы о пище, употребляемой людьми до и во время пандемии. Собранные данные были проанализированы и сопоставлены с симптомами ковида, эту работу выполнили совместно ученые Гарвардской медицинской школы и Королевского колледжа Лондона. Таким образом и был сделан вывод о том, что если питаться в определенном формате, это может улучшить защиту от ковида. Отличительной чертой такого питания является большее количество продуктов растительного происхождения в обыденном рутинном меню – присутствуют фрукты, овощи, цельнозерновые продукты. Помимо того, важно есть жирную рыбу, и меньше рафинированных углеводов, обработанных изделий.Одно из важных преимуществ такого рациона в том, что он способствует более здоровому и разнообразному микробному составу в кишечнике, а это имеет очень большое значение для хорошего иммунитета.«Такое питание благоприятно для кишечника и связано с широким спектром улучшений для здоровья, включая уменьшение воспалений и жировых отложений, а также повышение уровня жира и сахара в крови», - констатируют ученые.