Развитие инсульта и деменции можно предсказать по состоянию глаз

Простое офтальмологическое обследование может помочь предупредить развитие нейродегенерации и болезней сердечно-сосудистой системы, которые могут обернуться инсультом.Сетчатка, как говорят врачи, является своеобразным окном в головной мозг, поэтому по состоянию сетчатки можно прогнозировать болезни центрального органа нервной системы. Речь идет, в частности, о деменции, а также о проблемах с сосудами, которые могут привести к инсульту.Авторы нового исследования проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, средний возраст которых превысил пятьдесят лет. Ученых интересовали признаки ретинопатии — состояния, связанного с сосудистыми поражениями сетчатки. В исследовании учитывались такие факторы, как сахарный диабет, курение, гипертония, пол, возраст, и так далее.Анализ показал, что на фоне ретинопатии серьезно увеличиваются риски инсульта и возрастной нейродегенерации. "При ретинопатии риск инсульта растет в два раза, а вероятность проблем с памятью повышается на семьдесят процентов. Диагностика ретинопатии — относительно несложная процедура, поэтому обнаружение корреляции между этим состоянием и риском инсульта и деменции — важный шаг для медицины", — говорят авторы работы.