Потеря зубов грозит старческим слабоумием

Исследование показало, что ранняя потеря зубов - фактор риска серьёзных когнитивных нарушений. А наиболее опасной их разновидностью является старческое слабоумие.Правильная гигиена полости рта не только сохраняет здоровье десен и зубов, но и предотвращает многие проблемы со здоровьем. В частности, здоровые зубы положительно влияют на сохранение когнитивных функций, как показало исследование ученых из Нью-Йоркского университета. Его результаты опубликованы в JAMDA: The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine.Авторы пришли к выводу о том, что выпадение зубов - серьезный фактор риска когнитивных нарушений и старческого слабоумия. Причем риск снижения интеллектуальных способностей человека увеличивается с каждым выпавшим зубом. Но не выявлено значительного риска среди пожилых людей с зубными протезами, а это значит, их использование в какой-то степени защищает от снижения когнитивной деятельности. Если уже вы начали терять зубы, то старайтесь заменять их протезами, а не ходить беззубыми.Отметим, что ранее наука не раз приходила к выводу о существовании связи между потерей зубов и снижением когнитивного функционала. Если человеку не хватает зубов во рту, это вызывает проблемы с пережевыванием пищи, что способствует дефициту питательных веществ, вызывающему изменения в мозге. Кроме того, заболевания дёсен, которые чаще всего и приводят к выпадению зубов, могут провоцировать серьёзные изменения в мозге, ускоряющие старческое слабоумие