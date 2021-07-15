Список продуктов, несовместимых с плоским животом

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Иногда мы выстраиваем систему питания, потеем в спортзале, но некоторые зоны так и остаются проблемными. И мы еще больше стараемся избавиться от них. Получается, замкнутый круг. Для многих именно такой зоной является живот. Чтобы усилить эффект от тренировок и попрощаться с лишними килограммами на талии, эксперты советуют забыть о некоторых продуктах.Запретные продуктыСыр. Уверены, это стало для многих неожиданностью. На самом деле сыр достаточно калорийный продукт. Кроме того, в нем содержится много насыщенных жиров.У людей с непереносимостью лактозы сыр, помимо лишних килограммов, сыр может спровоцировать вздутие живота.Сладкие напитки. В газировках и пакетированных соках содержится подсластитель, сахар и кукурузный сироп. А из-за них увеличивается количество подкожного жира. И это как раз тот случай, когда жир откладывается непосредственно на талии.Соки и магазинные смузи работают по такому же принципу.Алкоголь. Мало того, что он в целом вредит всем системам организма, он еще и “помогает” телу увеличиваться в объеме.Мало кто знает, но алкоголь очень калорийный - в среднем семь калорий на грамм. Для сравнения в жире - девять калорий на грамм. А слухи о пользе бокала вина вечером - это всего лишь миф. Ничего хорошего он вам не принесет.Колбаса и бекон. Не нужно резко становиться вегетарианцем. Но от некоторых мясных изделий ради плоского живота придется отказаться.Вред организму способно принести обработанное мясо с высоким содержанием насыщенных жиров. К нему относится колбасы, сосиски, бекон и консервы. В таких изделиях зашкаливает количество соли, жира и холестерина. Вместо них стоит отдать предпочтение курице или индейке.Заправки для салатов. Думаем, вы и сами замечаете тяжесть в животе после традиционных новогодних салатов с майонезом. А ведь сейчас столько необычных ингредиентов! Нужно лишь проявить фантазию и выбрать диетическую заправку или сделать ее самостоятельно. Специалисты рекомендуют использовать оливковое масло, лимон и винный уксус.Мучные изделия. Выпечка точно не способствует красивой талии, ведь в ней много сахара и жира. Однако в современном мире совсем не обязательно отказываться от сладкого - кондитеры предлагают множество диетических десертов.От хлеба же стоит отказаться из-за содержания в нем рафинированных углеводов. Опять же, вместо пшеничного хлеба выберите цельнозерновой, ржаной, овсяный или из льняного семени. Такой перекус будет правильным и насытить вас ничуть не меньше.“Правильные” завтраки и перекусы. О популярных сладких хлопьев на завтрак стоит забыть, если вы хотите плоский живот. В такой пищи нет ничего полезного - она насыщена сахаром и жирами. Завтрак - очень важный прием пищи. Начните день с медленных углеводов. Ваш желудок скажет только: “Спасибо”.То же относится и к батончикам, которые ошибочно считаются правильным перекусом. Если вам некогда полноценно поесть, выберите овощи, фрукты или орехи.Жареная еда. Курица, картошка, чипсы - все это и не только должно уйти из вашего рациона. Там целый набор для плохой фигуры - жир и холестерин. Лучше запеките продукты в духовке или отварите.Соль. Конечно, сама по себе она не вредит фигуре. Но избыток соли часто является причиной вздутия живота, и вам может показаться, что вы набрали несколько килограммов.Если вкус блюд без соли вам не нравится, попробуйте снизить ее количество и добавить другие специи и зелень.Как вы видите, каждому из этих продуктов найдется более полезная альтернатива. Поэтому не стоит зацикливаться на них. Тем более, что отказ от этих продуктов приблизит вас к плоскому животу.