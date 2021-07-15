Названы простые способы остановить икоту

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В каких случаях икота — тревожный симптом.Когда икают дети — это мило и забавно, но икание у взрослого человека может быть неприятным симптомом различных заболеваний. Рассказываем, как остановить икоту и почему она может быть опасна.Что такое икота?Икота — это непроизвольное периодическое сокращение диафрагмы — непарной мышцы, играющей важную роль в процессе дыхания. Диафрагма расположена по нижнему краю ребер, она разделяет грудную и брюшную полости, и вокруг нее расположены все важные органы.Главной причиной икоты является раздражение диафрагмального нерва — но источников такого раздражения может быть множество! В результате происходит рефлекторное резкое сокращение диафрагмы, и выдох прерывается с характерным громким звуком. Также импульсы диафрагме могут передаваться через нервы, идущие к спинному и головному мозгу.Почему возникает икота?Раздражающим фактором для диафрагмального нерва может стать любой процесс, происходящий в органах рядом с диафрагмой.Икота может возникать, если вы переели, и ваш желудок увеличен и давит на диафрагму. Также диафрагмальный нерв может раздражать скопившийся воздух в желудке, например, если вы активно разговаривали во время обеда и вместе с пищей проглотили много воздуха или же выпили много газированной воды.Но бывают случаи, когда икоту невозможно остановить на протяжении нескольких часов и даже суток. Это может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем. Специалисты называют длительную икоту одним из симптомов тяжелых болезней сердца, например, инфаркта миокарда, а также опухолей легких, желудка, пищевода и даже мозга. Увеличившийся в размерах орган, находящийся рядом с диафрагмой, давит на нерв и вызывает продолжительную икоту. Если кроме икоты человека беспокоят другие симптомы: боль в грудине или спине, одышка, есть повышенная утомляемость, то нужно обязательно обратиться к врачу.Как остановить икоту?1. Задержите дыханиеТакой метод борьбы с икотой называется на научном языке Проба Вальсальвы — в честь анатома из Италии Вальсальвы, жившего в XVIII веке и придумавшего этот способ. Необходимо задержать дыхание и попытаться с натугой выдохнуть при закрытом носе и рте. Это позволит нервам, участвующим в сокращениях диафрагмы отвлечься и переключиться. Интересно, что подобный способ используется не только для борьбы с икотой, но и когда «закладывает» уши или нос. Так выравнивается давление в полостях головы с давлением окружающей среды.2. Выпейте водыМожно выпить без остановки стакан холодной воды мелкими глотками — в процессе глотания дыхание тоже задерживается, и удается остановить непроизвольное сокращение диафрагмы. Особенно действенен этот метод в случаях с перееданием — вода помогает желудку «расправить» диафрагму.3. Дышите в пакетВозьмите пакет, бумажный или пластиковый, сделайте глубокий вдох, приложите пакет плотно ко рту и выдохните воздух в него с натугой. Продолжайте вдыхать воздух и выдыхать его в пакет, пока икота не отступит.4. Потяните себя за языкЕсли «икота не переходит на Федота» и ничего не помогает, попробуйте провести манипуляции с языком. Чистыми руками надавите на корень языка и потяните язык вперед — это поможет расслабить надгортанник, издающий «икающий» звук, и нервы.5. Сделайте зарядкуСнять спазм поможет и умеренная физическая активность — например, можно сделать несколько приседаний, поднять вверх и опустить руки, покрутить шеей. Также можно помассировать четвертый шейный позвонок, через который входит тот самый диафрагмальный нерв. Но если у вас кружится голова или есть какие-то боли, такие действия предпринимать нельзя.