Симптомы теплового удара, которые нельзя игнорировать

Что делать, если тепловой удар наблюдается у вас или кого-то рядом с вами.Доктор Евгений Комаровский напомнил украинцам, какие симптомы имеет тепловой удар.Принимая во внимание ту жару, совсем не лишним будет напомнить себе, как распознать тепловой удар, а также – что делать, если тепловой удар наблюдается у вас или кого-то рядом с вами.Итак, симптомы теплового удара:покраснение кожи,Тошнота, рвота,Усиленное сердцебиение,Слабость,Дрожь в теле, озноб,Головная боль, кровотечение из носа.Как избежать теплового удара:Носите одежду, максимально покрывающую тело,Не пренебрегайте головным убором,Не употребляйте алкогольные напитки в жару,Пейте много чистой воды,Не гуляйте на улице с 10:00 до 16:00,Откажитесь от синтетики и одежды темных цветов.«Мне нужно было дожить до 35 лет, чтобы понять, что от солнца нужно прятаться, а не жариться на нем. Раньше могла часами загорать», «Голова кружится каждый день, плюс сердце бьётся так, что кажется, выскочит… И это дома с вентилятором. Ничего не спасает. Душ спасает на пять минут, и всё по новой. Это ад какой-то. Хочется прохлады», — жалуются на жару украинцы в комментариях к сообщению.