Симптомы теплового удара, которые нельзя игнорировать
Доктор Евгений Комаровский напомнил украинцам, какие симптомы имеет тепловой удар.
Принимая во внимание ту жару, совсем не лишним будет напомнить себе, как распознать тепловой удар, а также – что делать, если тепловой удар наблюдается у вас или кого-то рядом с вами.
Итак, симптомы теплового удара:
покраснение кожи,
Тошнота, рвота,
Усиленное сердцебиение,
Слабость,
Дрожь в теле, озноб,
Головная боль, кровотечение из носа.
Как избежать теплового удара:
Носите одежду, максимально покрывающую тело,
Не пренебрегайте головным убором,
Не употребляйте алкогольные напитки в жару,
Пейте много чистой воды,
Не гуляйте на улице с 10:00 до 16:00,
Откажитесь от синтетики и одежды темных цветов.
«Мне нужно было дожить до 35 лет, чтобы понять, что от солнца нужно прятаться, а не жариться на нем. Раньше могла часами загорать», «Голова кружится каждый день, плюс сердце бьётся так, что кажется, выскочит… И это дома с вентилятором. Ничего не спасает. Душ спасает на пять минут, и всё по новой. Это ад какой-то. Хочется прохлады», — жалуются на жару украинцы в комментариях к сообщению.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://hronika.info - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий