Симптомы теплового удара, которые нельзя игнорировать

Что делать, если тепловой удар наблюдается у вас или кого-то рядом с вами.

Доктор Евгений Комаровский напомнил украинцам, какие симптомы имеет тепловой удар.

Принимая во внимание ту жару, совсем не лишним будет напомнить себе, как распознать тепловой удар, а также – что делать, если тепловой удар наблюдается у вас или кого-то рядом с вами.

Итак, симптомы теплового удара:

покраснение кожи,
Тошнота, рвота,
Усиленное сердцебиение,
Слабость,
Дрожь в теле, озноб,
Головная боль, кровотечение из носа.

Как избежать теплового удара:

Носите одежду, максимально покрывающую тело,
Не пренебрегайте головным убором,
Не употребляйте алкогольные напитки в жару,
Пейте много чистой воды,
Не гуляйте на улице с 10:00 до 16:00,
Откажитесь от синтетики и одежды темных цветов.

«Мне нужно было дожить до 35 лет, чтобы понять, что от солнца нужно прятаться, а не жариться на нем. Раньше могла часами загорать», «Голова кружится каждый день, плюс сердце бьётся так, что кажется, выскочит… И это дома с вентилятором. Ничего не спасает. Душ спасает на пять минут, и всё по новой. Это ад какой-то. Хочется прохлады», — жалуются на жару украинцы в комментариях к сообщению.
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