Малина: кладезь витаминов или сильный аллерген
Польза малины
Жаропонижающий эффект. Да, вы не зря пили чай с малиной во время простудных заболеваний. В малине действительно содержится салициловая кислота, которая также есть в жаропонижающих и противовоспалительных средствах. При этом ягода не вредит работе желудочно-кишечного тракта в отличие от некоторых препаратов.
Витамины А, Е, РР, В2, С. Думали, что в малине так много витаминов? Первые четыре группы витаминов отвечают за красоту - тонус кожи и ровный цвет лица. Витамин C, в свою очередь, поддерживает наш иммунитет.
Фолиевая кислота. Врачи рекомендуют принимать её беременным и женщинам, которые планируют завести ребёнка.
Медь. Малину полезно принимать не только во время простуды, но и во время депрессии. Ведь медь содержится в большинстве соответствующих препаратов.
Железо. Анемия любителям малины не страшна. Кроме того, ягода улучшает кровообращение.
Магний и калий. Именно благодаря им поедание малины - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Конечно, это далеко не все витамины и микроэлементы, которыми богата малина, а лишь основные. Отметим, что полезны не только ягоды, но и листья, и ветки, и коренья.
Но неужели отведать такую полезную ягоду мы можем только летом? Ответ - нет. При правильной заморозке малина останется природным лекарством.
Заморозка малины
Так как малина слишком нежная ягода, мыть ее не стоит. Однако необходимо убрать поврежденные плоды и с плесенью. После этого возьмите плоское блюдо или поднос, застелите фольгой или полиэтиленовой пленкой. Выложите малину на небольшом расстоянии друг от друга и отправьте в морозилку на 12 часов. Потом вы можете разложить малину по контейнерам. Но учтите, что размороженную ягоду нельзя повторно убирать в холод.
Не спешите выбрасывать поврежденную ягоду. Ее также можно сохранить на осенне-зимний период. Посыпьте дно контейнера сахаром, затем выложите слой малины. Повторяйте так, пока не заполните тару. А после этого ее можно убирать в морозилку.
Ну и, конечно, существует традиционный вид хранения - варенье.
Но несмотря на всю пользу, чрезмерно увлекаться малиной все же не стоит. Ведь есть ряд противопоказаний к ее употреблению.
Как малина может навредить
Заболевания желудочно-кишечного тракта. Кислоты, содержащиеся в малине, раздражают слизистую желудка. Поэтому людям с некоторыми заболеваниями, например, гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки, не стоит ее употреблять.
Заболевания мочеполовой системы. Если у вас, например, нефрит, врачи советуют исключить из меню малину.
Аллергия. Если переусердствовать с порцией малины, то у вас могут возникнуть сыпь и покраснения. Так что все хорошо в меру.
Как вы видите, плюсов гораздо больше. Однако не стоит употреблять больше двух стаканов малины в день, чтобы не спровоцировать неприятные симптомы.
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