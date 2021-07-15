Психолог Элена Гамаюн раскрыла секреты легкого пробуждения

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Пробуждение с утра может быть очень сложной для некоторых людей задачей — заявила психолог Элена Гамаюн, поделившаяся простыми секретами, которые помогут начинать день гармонично и продуктивно.Подготовку к новому дню следует начинать еще вечером, так как считается, что лучшее утро — это утро после хорошо проведенного вечера. "Сложно спорить с тем, что утро зависит от того, как вы провели вечер. Какое эмоциональное состояние у вас было, что вы делали перед сном — все это имеет значение", — отметила Гамаюн, пояснив, что следует избегать лишних стрессовых ситуаций перед сном, чтобы легко просыпаться утром. В частности, не стоит смотреть на ночь драматические фильмы или слушать тревожную музыку. Кроме того, нужно исключить алкоголь."Просыпаться будет легче, если у вас есть четкий план действий на день. В таком случае ваша психика не будет подвергаться стрессу из-за ощущения неизвестности", — сказала психолог.Специалист добавила, что многое зависит от конкретного порядка действий при пробуждении. Нельзя судорожно вскакивать при звонке будильника — вместо этого нужно полежать некоторое время в кровати, потянуть ноги и руки, перевернуться на правый и левый бок. После плавного пробуждения рекомендуется умыться холодной водой, и, при этом, намочить не только лицо, но и кожу за ушами.