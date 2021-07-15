Каким группам людей вакцина спасет жизнь при повторном заболевании
Эдигер заявил, что есть только две "железных" причины не делать прививку против COVID-19 — реакция на прежние попытки введения белковых препаратов и полиаллергия. Как пояснил специалист, полиаллергией называется состояние, когда не все аллергены, провоцирующие опасные реакции, известны. При полиаллергии может быть реакция на какой-то из компонентов вакцины.
"Все остальные противопоказания являются относительными, то есть, высокая температура, повышенный лейкоцитоз, дыхательная или кишечная инфекции — это лишь поводы перенести прививку", — сказал фармаколог.
Александр Эдигер добавил, что есть категории людей, которые острее других нуждаются в вакцине, т.к. повторное заболевание может запросто убить их. "Есть группы пациентов, для которых вакцина — это вопрос жизни. Это онкобольные, астматики, люди с сердечно-сосудистыми болезнями в стадии обострения. В таких случаях игнорировать вакцинацию ни в коем случае нельзя", — объяснил специалист.
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