Каким группам людей вакцина спасет жизнь при повторном заболевании

В Российской Федерации полным ходом идет широкомасштабная кампания по вакцинации населения от COVID-19, но у людей есть множество вопросов о противопоказаниях к прививке. В каких случаях вакцина может спасти жизнь — рассказал Александр Эдигер, клинический фармаколог.Эдигер заявил, что есть только две "железных" причины не делать прививку против COVID-19 — реакция на прежние попытки введения белковых препаратов и полиаллергия. Как пояснил специалист, полиаллергией называется состояние, когда не все аллергены, провоцирующие опасные реакции, известны. При полиаллергии может быть реакция на какой-то из компонентов вакцины."Все остальные противопоказания являются относительными, то есть, высокая температура, повышенный лейкоцитоз, дыхательная или кишечная инфекции — это лишь поводы перенести прививку", — сказал фармаколог.Александр Эдигер добавил, что есть категории людей, которые острее других нуждаются в вакцине, т.к. повторное заболевание может запросто убить их. "Есть группы пациентов, для которых вакцина — это вопрос жизни. Это онкобольные, астматики, люди с сердечно-сосудистыми болезнями в стадии обострения. В таких случаях игнорировать вакцинацию ни в коем случае нельзя", — объяснил специалист.