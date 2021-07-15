Недостаток солнечного света может отрицательно сказывать на кратковременной памяти
Ученые обнаружили значительную связь между плохой памятью и короткой продолжительностью дня. По их мнению, эти результаты вполне могут быть применены и к людям.
Исследователи отмечают, что касательно млекопитающих, есть естественное объяснение потери кратковременной памяти в короткие периоды светового дня. «Летом сезонные животные, как правило, набирают больше веса, что помогает в таких вещах, как размножение и подготовка к зиме. Но зимой, когда вокруг меньше ресурсов, таких как еда, а также меньше света, организм отключает все виды функций», - поясняют они. А, например, когнитивные процессы, к которым как раз и относятся обучение и память, могут быть довольно энергоемкими.
Что же касается того, насколько результаты исследования могут быть применены к людям, ученые отмечают, что утверждать это пока сложно, поскольку люди не являются сезонными животными. Однако дальнейшие исследования в этой области имеют огромный потенциал и могут привести к новым методам лечения целого ряда заболеваний, тем более, что более ранние исследования уже показали, что световая терапия может улучшить когнитивные функции у людей после черепно-мозговой травмы.
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