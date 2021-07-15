Названы продукты, которые могут вызвать острое отравление
Многие люди не задумываются о том, что их пищевые привычки негативно влияют на пищеварительную систему и общее состояние организма в целом.
Поэтому они практически ежедневно совершают манипуляции с едой, от которых надо немедленно отказаться. В чем именно таится опасность, и от каких пищевых привычек стоит постараться избавиться? Читайте в этом материале!
Контакт с сырым мясом и рыбой
Специалисты твердо уверены, что сырые рыба и мясо могут содержать большое количество вредоносных бактерий, вызывающих острое пищевое отравление. Поэтому никогда и ни при каких обстоятельствах не храните сырое мясо в холодильнике рядом с другими продуктами. Отметим, что мясо без видимых следов загрязнения не стоит мыть. Врачи считают, что вместе с брызгами воды бактерии разлетятся по всей кухне.
Пробы еды, которая кажется испорченной
Продукт длительное время находился в холодильнике и на первый взгляд, кажется пригодным к употреблению? Тянет выпить йогурт, у которого истек срок годности? А может вы решили пообедать супом, издающим легкий, но подозрительный запах? Так делать ни в коем случае нельзя.
Пробовать или есть сомнительную пищу, кажущуюся испорченной, категорически запрещается! Инфекционисты предупреждают: в ней большое количество болезнетворных микроорганизмов, провоцирующих отравление. Лучшее, что можно сделать с подкисшим супом, давнишней палкой колбасы или просроченным йогуртом – выбросить.
Неправильное размораживание продуктов
Большинство наших соотечественников привыкло размораживать продукты при комнатной температуры. А некоторые и вовсе используют для того, чтобы разморозить рыбу, овощи, мясо горячую воду или микроволновую печь.
На самом деле, оптимальный вариант – переложить замороженный продукт в контейнер или глубокую тарелку и поместить на нижнюю полку: холодильника. Если в нем есть зона свежести – используйте ее: именно там оптимальный микроклимат для размораживания.
Употребление в пищу сырого теста
Сырое тесто желательно не есть, особенно, если в нем присутствуют яйца. Именно они – источник многих вредоносных бактерий. Также в муке могут находиться микроорганизмы, способствующие пищевым отравлениям. В 2016 году в США была зафиксирована вспышка заражения кишечной палочкой из муки. От эпидемии пострадало 63 человека, 12 из которых умерли.
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