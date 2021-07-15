Поврежденные клетки легких становятся «фабриками» COVID-19

Исследование показало, что поврежденные инфекциями клетки легких могут стать настоящими «фабриками» по производству коронавируса. А это вызовет серьезные осложнения в организме пациента.В ходе исследования ученые обнаружили, что клетки дыхательных путей у пациентов с хроническими заболеваниями лёгких лучше подготовлены к заражению вирусом COVID-19. Результаты этой работы публикует научный журнал Nature Communications. Оказалось, что хронические легочные болезни вызывают генетические изменения в молекулярном составе различных клеток, включая клетки эпителия, которые выстилают внутреннюю поверхность легких и дыхательных путей.Эти изменения позволяют вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, проникать в организм, воспроизводить себя и запускать мощнейшую иммунную реакцию в виде цитокинового шторма. Из-за него легкие наполняются жидкостью, так что пациентам требуется длительная госпитализация.Результаты исследования показали, что пациенты с хроническими легочными заболеваниями на молекулярном уровне обладают большей восприимчивостью к инфицированию SARS-CoV-2. Данная работа проводилась экспертами Исследовательского института трансляционной геномики в Аризоне. Другими факторами риска коронавируса названы пожилой возраст, мужской пол, курение и такие сопутствующие расстройства, как гипертония, ожирение и диабет.