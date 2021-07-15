Серьезные причины, почему постоянно хочется пить

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Жажда после тяжелых тренировок или в летнюю жару — нормальное явление. Потея, организм теряет жидкость, а жажда подает сигнал, что уровень необходимо восполнить. Потребность пить постоянно, много, в любую погоду и независимо от нагрузки может быть признаком серьезных заболеваний.Чувство постоянной и неуемной жажды называется полидипсия. Это не самостоятельное заболевание, а симптом, который не связан с количеством потребляемой жидкости. При полидипсии человек пьет 3 и более литра воды в день, ходит в туалет чаще обычного, при этом нет ни чрезмерных нагрузок, ни высокой температуры.ДиабетКогда уровень сахара в крови повышается, мочеполовая система усиленно работает, дабы избавиться от избытка глюкозы. Из-за обильного мочеиспускания возникает риск обезвоживания, и организм требует больше воды. Состояние сопровождается сухостью во рту, которая не уходит даже после питья. Другие симптомы — резкое снижение веса, слабость и усталость, онемение конечностей, повышенное давление.Что делать: сдать анализ на уровень сахара в крови.Болезни почекПочки не могут удержать воду, организм теряет жидкость, и хочется пить больше обычного. Симптомы болезней варьируются, самые частые — отеки, температура, частое и болезненное мочеиспускание.Что делать: посетить нефролога.Побочные эффекты лекарствНекоторые препараты задерживают воду в организме или вызывают сухость во рту. Среди них — лекарства для снижения давления, отхаркивающие, мочегонные, антигистаминные препараты, антибиотики.Что делать: уточнить у врача. В одних случаях придется подождать до конца лечения, в других доктор пропишет более подходящий препарат.Болезни печениНеуемная жажда сопровождается болезненными ощущениями в правом подреберье, тошнотой, пожелтением белков глаз.Что делать: сделать УЗИ печени и сдать общий анализ крови.Эндокринные заболеванияПовышенное потоотделение — один из симптомов дисфункции желез внутренней секреции.Что делать: посетить эндокринолога.БеременностьВ первый триместр почки выделяют больше жидкости, поэтому в туалет хочется чаще обычного. Неуемная жажда может проявляться и на поздних сроках при гестозе — осложнении, которое опасно как для матери, так и для ребенкаЧто делать: посетить гинекологаКогда жажда — это нормальноСуществует множество причин, по которым хочется пить, и они не связаны с болезнями.Физическая нагрузка;Жара;Соленая, острая, пряная или приторно-сладкая пища;Излишнее употребление чая или кофе;Простуда;Потери крови, в том числе во время менструации.В таких случаях жажда проходит после употребления достаточного количества жидкости.