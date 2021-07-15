Медики назвали полезные свойства талой воды

Считается, что талая вода более полезна для человеческого организма, чем просто вода. С этим предположением согласны медики, которые назвали самые полезные качества талой воды.Врачи говорят, что в химическом составе талой воды обычно меньше вредных примесей, чем в составе обычной воды. Талая вода помогает оптимизировать обменные процессы в человеческом теле, усилить защитные свойства организма, справиться с аутоиммунными и аллергическими реакциями, вывести токсины и шлаки, привести в порядок пищеварительную систему, повысить качество ночного сна и избавиться от лишних килограммов.Основной плюс талой воды — сниженное количество вредных примесей, которые неизменно есть в обычной водопроводной воде. Врачи рекомендуют употреблять один стакан талой воды каждое утро сразу после подъема. Днем и вечером талую воду можно пить перед едой.Для того, чтобы приготовить талую воду, нужно налить воду в емкость и разместить последнюю в морозильной камере. Когда вода замерзнет, нужно достать емкость и оставить воду таять при комнатной температуре. Некоторые эксперты советуют нагревать воду до 94-96 градусов перед замораживанием, но в таком случае необходимо сперва охладить воду до комнатной температуры, и уже потом замораживать ее.