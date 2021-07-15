Десять лучших продуктов июля, которые стоит добавить в рацион

Лето — это период, когда можно полакомиться большим количеством сезонных овощей, которые способны принести пользу организму. В ЦОС назвали 10 овощей, которые обязательно стоит включить в рацион в июле.Свекла благодаря высокому природному содержанию калия и нитросоединений является средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и для нормализации давления. Ее можно употреблять в сыром виде. Из свеклы можно делать салаты: нарезать овощ соломкой, добавить чеснок и свежую зелень, а в конце заправить растительным маслом и небольшим количеством лимонного сока.Кроме того, сок свеклы можно добавлять в домашний лимонад. Красный пигмент овоща — беталаин — оказывает противовоспалительное, антиоксидантное действие, а также положительный эффект при метаболических, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях.Сезон сладкого перца — с июля по сентябрь. Поэтому сейчас самое время включить его в свое меню. Этот овощ содержит витамин А, С, Е и В6. Некоторые сорта перца имеют капсаицин, обладающий противовоспалительным, болеутоляющим и онкопротекторным свойствами.Его можно использовать для овощных рагу, соте и салатов.Морковь обладает фолатами, которые необходимы детям и беременным женщинам. Также она имеет большое количество провитамина А, который положительно влияет на зрение, кожу и укрепляет иммунитет. Ее также можно использовать в салатах, рагу, супах и др.Кукуруза богата витаминами: РР, Е, D, К, витамины группы B (В1, В2), а также аскорбиновой кислоты. А еще ценными минеральными веществами — соли калия, кальция, фосфора, железа и магния, а также микроэлементами — никель и медь. Но главное — кукуруза является источником клетчатки, полезной для пищеварения.Долго готовить кукурузу не нужно, ее стоит только отварить и после этого можно употреблять. Также можно добавить масло и специи.Огурцы могут помочь побороть чувство голода, утолить жажду и насытить организм полезными элементами. Они содержат аскорбиновую, фолиевую и пантотеновую кислоту, а также другие витамины и биологически активные вещества.Их можно использовать для салатов, гарниров и лимонадов.Молодая фасоль богата белками, витаминами и минеральными веществами. Для поддержания молодости и здоровья по крайней мере половина белков в вашем рационе должны быть растительного происхождения. Именно фасоль является источником растительного белка.Фасоль можно добавить в салаты, супы, мясные и овощные блюда.В молодом картофеле меньше углеводов и больше воды, чем в зрелом осенне-зимнем картофеле, а его кожура богата витаминами и микроэлементами. Его можно готовить разными способами: варить, запекать, тушить.Помидоры содержат провитамин А, витамин С, а также полезное вещество ликопен. Он является антиоксидантом и способен снижать риск развития рака. Это вещество становится более доступным, если помидор подвергнуть термической обработке.Поэтому помидоры можно потреблять не только в свежем виде, но и добавлять в супы, соусы, овощные рагу.Луку присущи антиоксидантные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства. Овощ богат витамином С, минеральными веществами.Добавляйте лук в свою пищу в свежем или термически обработанном виде.Баклажаны также имеют витамины и минеральные соединения, которые пойдут на пользу организму. Они полезны для сердечно-сосудистой системы человека, препятствуют развитию диабета, снижают риск развития рака и укрепляют иммунитет. Также сырые и отварные баклажаны обладают выраженным антибиотическим эффектом.Какие продукты помогут похудетьПомочь похудеть может ряд простых и доступных продуктов. Например, нежирные молочные продукты, которые содержат белок и полезный жир. Это способствует насыщению, в то же время эти продукты достаточно низкокалорийные.