Как защититься от обезвоживания в летнюю жару: советы медиков

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Некоторым напиткам свойственно обезвоживать человеческий организм.В летнюю жару как никогда необходимо поддерживать водный баланс организма. Чтобы хоть как-то справиться с окружающей жарой, организм тратит много сил на терморегуляцию, поэтому следует соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать обезвоживанияЕшьте водуДа, вы правильно прочитали. Около 20% воды, которую мы потребляем, поступает в организм с пищей. Огурцы, сельдерей, редис, помидоры, цветная капуста, перец, арбуз, брокколи, шпинат, клубника и грейпфрут — это лишь некоторые из фруктов и овощей, содержащих много воды. Все они состоят из 90% воды или более. Летом им следует уделить больше внимания.Не все напитки одинаково полезныНекоторым напиткам свойственно обезвоживать человеческий организм. В этот список входят газировка, энергетики, лимонады, кофе, пиво, вино и крепкий алкоголь. В них содержится много сахара, солей и других веществ, побуждающих организм терять воду. Поэтому от такого лакомства в жару лучше или совсем воздержаться, или употреблять умеренно, не забывая про обычную воду.Холодный душВ жару человек сильнее потеет, что приводит к значительной потере воды. Холодный душ вряд ли сможет вас достаточно увлажнить, но необходимую прохладу в жару принесет. При этом холодная вода помогает уменьшить количество пота, выделяемого организмом. Также подобный душ поможет мышцам расслабиться.Прислушайтесь к организмуЕсли кожа стала сухой, чувствительной, вы чувствуете раздражение или постоянный зуд без явных причин, то стоит задуматься. Вероятно, организм сигнализирует вам об обезвоживании. Также в список симптомов можно отнести головокружение, постоянную усталость и головную боль. К тому же, если цвет вашей мочи внезапно изменился в слишком темный, это тоже свидетельствует о вероятном обезвоживании.