Человечество ожидают еще более опасные варианты коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила о высокой вероятности появления более опасных мутаций COVID-19. Эксперты объявили, что пандемия даже близко не подошла к своему концу.Всемирная организация здравоохранения сообщила, что существует очень высокая вероятность новых опаснейших мутаций коронавируса, распространяющихся по планете. В этой связи нельзя говорить о том, что пандемия приближается к своему концу. Комитет по экстренным ситуациям в сфере здоровья при ВОЗ утверждает, что мутировавшие штаммы затрудняют естественное окончание пандемии на нашей планете. Несмотря на многочисленные усилия, предпринимаемые отдельными странами и всем человечеством в целом, пока обуздать пандемию не получается.Комитет признал высокую вероятность появления новых острых очагов заражений и опаснейших мутаций, которые будет еще сложнее контролировать. Уже существующие тренды в этом вопросе выглядят опасными. Прошло полтора года после того, как ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за пандемии - это максимальный уровень опасности. И по-прежнему, по мнению экспертов этой организации, человечество пытается угнаться за вирусом, а вовсе не вирус за человечеством.В настоящий момент на нашей планете зарегистрировано 4 опасных мутации коронавируса, которые доминируют. Это варианты Альфа, Бета, Гамма и особенно опасный вариант Дельта, который называют также «индийским». Появился и вариант Лямбда, который многие считают более опасным, чем «индийский», но пока он не стал господствующим. Однако комитет по чрезвычайным ситуациям при ВОЗ предупреждает, что худшее может быть ещё впереди. А это грозит глобальном распространением новых и гораздо более опасных вариантов коронавируса, против которых могут не сработать ныне имеющиеся вакцины. При этом пока не очень понятно, как человечеству бороться со всеми этими бедствиями кроме бесконечных и всем надоевших карантинов и изоляций.