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Названы лучшие летние источники минералов.Важно есть больше овощей и фруктов.Летом, когда наступает жара, мы теряем больше жидкости с потом и через легкие. Если не пополнять потерянную воду, кровь начинает сгущаться, а это может привести к нарушению работы сердца, почек, сосудистой системы. Поэтому вам настоятельно рекомендуют пить больше воды.Также необходимо помнить и о том, что с потом мы теряем и минералы — калий, натрий, кальций, магний, хлор. А они в организме выполняют ряд важных функций: поддерживают водно-солевой баланс, кислотно-щелочное равновесие, отвечающих за сокращение сердечной мышцы, тонус сосудов, участвуют в передаче нервных импульсов.Поэтому важно не только пить воду, но и восстановить ценные для организма минералы, чтобы справиться с обезвоживанием и быть здоровым. Главное — соблюдать достаточного питьевого режима, должным питаться в течение дня. Стоит обратить внимание на то, что мы пьем. Основу должен составлять простая вода. Лучший, чтобы это была природная столовая вода, которая также поставляет электролиты.Много минеральных веществ содержатся в наших продуктах питания. Прежде всего нужно обратить внимание на овощи, ягоды и фрукты. Именно летом должны составлять основу нашего рациона. В них содержатся не только минералы, но и достаточное количество воды. Так, например, в огурцах и помидорах до 95% жидкости, в ягодах и фруктах — от 80 до 90%.В каких продуктах находится натрий и хлор?Они практически во всем, что мы едим. Но не надо в жару пренебрегать и солью. Можно подсаливать блюда. Надо помнить, что есть ограничение: около 5 г соли в сутки.Хорошим источником калия является вся растительная пищаКроме свежих овощей, фруктов, ягод и круп калий есть и в кисломолочных продуктах, рыбе, грибах, бобовых.КальцийЛетом чаще обращайте внимание на натуральные кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простокваша, творог). Употребляйте ягоды, зеленые листовые овощи, брокколи, морскую и цветную капусту. Они также обогатят ваш рацион этим элементом.Продукты, богатые магниемЭто листовые овощи, морская капуста, каши, бобовые, какао, черный шоколад, орехи, а также некоторые ягоды и фрукты.Главное помнить: летом мы склонны к большей потере воды и минералов. Питайтесь разнообразно и регулярно, пейте овощные полосе, воду и наслаждайтесь летом.