Какие вредные привычки влияют на здоровье положительно

Некоторые привычки, которые общепринято считаются плохими, могут быть полезными для здоровья. Это такие привычки, как использование нецензурных слов, склонность к беспорядку, сплетничество и жевание жвачки.Британские ученые, представляющие Кильский университет, выяснили, что использование обсценной лексики может повышать болевой порог, и, соответственно, снижать болевые ощущения. Ученые доказали это по итогам эксперимента, участники которого ругались матом, погружая руки в ледяную воду.На протяжении многих лет считалось, что жевательные резинки разрушают зубную эмаль и вредят организму, но Американская стоматологическая ассоциация доказала, что это не так. Жвачка предотвращает развитие кариеса, а также способствует запоминанию информации и более эффективной борьбе со стрессом.Привычка распускать сплетни считается вредной, но во времена, когда не существовало современных средств связи, сплетни были одним из основных каналов распространения информации, в том числе и важной. Сплетни помогают устанавливать социальные контакты и в наше время.Склонность к беспорядку, как выяснилось, тоже не является вредной привычкой. Ученые доказали, что так называемый творческий беспорядок действительно увеличивает креативность — особенно если речь идет о детях. А если время от времени все же наводить порядок, то это улучшает самочувствие и эмоциональный настрой.