Названы правила лечения ячменя на глазу

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Забудьте о популярных народных методах.Ячмень – острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы. Они часто наполнены гноем.Симптомы ячменяКогда развивается ячмень, небольшой участок верхнего или нижнего века или уголок глаза опухает, становится красным и болезненным. В результате ячмень выглядит как шишечка у края века и напоминает прыщ.Как лечить ячменьОбычно ячмень не опасен, поэтому, пока он не исчезнет, ??нужно только домашнее лечение – теплые компрессы.Их прикладывают к закрытому глазу на 10 – 15 минут 3-5 раз в день и осторожно массируют веко.Если место ячменя болит, можно пить обезболивающие – парацетамол или ибупрофен.Когда обращаться к врачуЕсли лечение дома не помогает – нужно обратиться к офтальмологу. Он выпишет мазь или капли для глаз с антибиотиком. Если инфекция распространилась на глаз, назначит антибиотики в таблетках или инъекции стероидов. Иногда нужно вскрыть гнойник, но делает это только врач под местной анестезией.Профилактика ячменяМойте руки с мылом и теплой водой или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе несколько раз в день. Держите руки подальше от глаз.Снизить риск повторных инфекций глаз можно, если не использовать косметику, у которой истек срок годности. Не делитесь своей косметикой с другими. Смывайте макияж на ночь.Убедитесь, что ваши контактные линзы чистые. Если вы носите контактные линзы, тщательно вымойте руки перед тем, как обрабатывать контактные линзы, и следуйте советам врача относительно их дезинфекции.Если у вас раньше был ячмень, регулярное использование теплого компресса может помочь предотвратить его возвращение.Если у вас блефарит, следуйте инструкциям врача по уходу за глазами.