Названы наиболее уязвимые к действию жары категории людей

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Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, составляют одну из категорий тех, кто наиболее уязвим к воздействию жары.Наиболее уязвимые к действию жары категории людей были названы в интервью врачом хирургом-кардиологом Алексеем Федоровым. В первую очередь он выделил сердечников и гипертоников. По словам Федорова, «жара влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца, на тех, у кого были инфаркты или инсульты».Также эксперт обратил внимание на другие категории людей, рискующих самочувствием из-за действия слишком жаркой погоды, – это те, кто страдает заболеваниями дыхательной системы, ХОБЛ, измененной емкостью легких. Их дыхание усложняется из-за горячего воздуха.Федоров поделился рекомендациями, адресованными людям, у которых имеются перечисленные проблемы.Стараться находиться в кондиционируемом помещении. Меньше перемещаться.Уменьшить физическую нагрузку.Соблюдать питьевой режим.Принимать препараты, прописанные врачом.