Ученые создали девайс для чтения мыслей

Исследователи разработали уникальный прибор, позволяющий на основе анализа мозга читать мысли парализованного человека. Это устройство превращает их в текст на экране компьютера, который впоследствии можно и озвучивать.Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско смогли уловить мозговые волны парализованного мужчины, который не мог говорить, и мыслимые им предложения вывести на экран компьютера. Подобное происходит впервые в истории медицины. Для этой цели был разработан девайс, который на основе анализа волн декодирует речь парализованного пациента и отражает её перед другими людьми. Для развития этой технологии потребуются дополнительные годы исследований, но уже имеющиеся результаты являют собой важнейший шаг вперёд в деле помощи тяжелым инвалидам при восстановлении коммуникаций с внешним миром.Авторы исследования подчеркивают, что многие из нас воспринимают как должное способность общаться с окружающими, но иногда в результате тяжелых травм или болезней мы теряем этот навык и только потом понимаем, насколько он важен. Потерявшие способность общаться с близкими пациенты впадают в глубокую депрессию, особенно если из-за паралича они не могут каким-то другим образом передавать свои слова, например, писать их от руки или печатать с помощью клавиатуры.Девайс являет собой самообучаемую программу, которая анализирует волны мозга, обычно контролирующие голосовые связки. Это происходит в тот момент, когда пациент пытается произносить какие-то простые слова вроде «вода» или «хорошо». Его уже испытали на мужчине, перенесшем тяжелейший инсульт, вызвавший полный паралич тела и утрату речи. Как только девайс учится различать эти слова, пациент начинает отвечать на вопросы с помощью мыслей. Эти слова и появляются на экране. Пока девайс на самой начальной стадии разработки, но ученые надеются увеличить его скорость, точность и словарный запас, а затем и внедрить озвучку слов с помощью искусственного голоса.