Вакцинированные от коронавируса не заражают окружающих

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Появление характерных побочных эффектов вакцины вроде лихорадки или слабости не говорит о том, что привитые люди стали заразными. Об этом заявил глава НИИ медицинской паразитологии имени Марциновского Александр Лукашев.Он подчеркнул, что человек не может стать опасным для окружающих после прививки от коронавируса, поскольку ни в одной из трёх используемых в нашей стране вакцин нет живого коронавируса. В двух из трех нет даже инактивированного, то есть мёртвого вируса, и лишь в новосибирской вакцине «КовиВак» он есть. Но даже в этом случае заразиться нельзя, поскольку вирус не жизнеспособен.В аденовирусные фрагменты прививок вставляют ослабленные белки вируса, которые даже теоретически не могут спровоцировать заражение. Побочные эффекты объясняются тем, что у человека происходит резкое усиление иммунной системы. Её знакомят с фрагментами нового патогена, она записывает данные в свой «бортовой компьютер» и реагирует на данный патоген. А это и может спровоцировать определённые побочки.При этом побочные эффекты после вакцинации чаще наблюдаются у людей молодого и среднего возраста, имеющих крепкую иммунную систему. Люди пожилого возраста, которым вакцина нужна более всего, обычно обладают более слабым иммунитетом. И и у них побочек, как правило, не бывает вообще.