Вакцинированные от коронавируса не заражают окружающих
Он подчеркнул, что человек не может стать опасным для окружающих после прививки от коронавируса, поскольку ни в одной из трёх используемых в нашей стране вакцин нет живого коронавируса. В двух из трех нет даже инактивированного, то есть мёртвого вируса, и лишь в новосибирской вакцине «КовиВак» он есть. Но даже в этом случае заразиться нельзя, поскольку вирус не жизнеспособен.
В аденовирусные фрагменты прививок вставляют ослабленные белки вируса, которые даже теоретически не могут спровоцировать заражение. Побочные эффекты объясняются тем, что у человека происходит резкое усиление иммунной системы. Её знакомят с фрагментами нового патогена, она записывает данные в свой «бортовой компьютер» и реагирует на данный патоген. А это и может спровоцировать определённые побочки.
При этом побочные эффекты после вакцинации чаще наблюдаются у людей молодого и среднего возраста, имеющих крепкую иммунную систему. Люди пожилого возраста, которым вакцина нужна более всего, обычно обладают более слабым иммунитетом. И и у них побочек, как правило, не бывает вообще.
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