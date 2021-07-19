Кому нельзя есть свежие сезонные фрукты и ягоды? Объясняет врач

По словам врача диетолога, гастроэнтеролога Марины Хорол, при многих патологиях пищеварительной системы употреблять свежие сезонные фрукты и ягоды противопоказанно.«Сезонные ягоды и фрукты нужно есть так, чтобы это не навредило желудочно-кишечному тракту», - объяснила врач в интервью.В то же время медик констатирует: в свежем виде многие плоды содержат очень большое количество разных кислот, что может стать нелегким испытанием для слизистой пищевода и желудка. Говоря об этом, Марина Хорол уточнила: людям, имеющим проблемы в этом плане, не стоит есть фрукты и ягоды без предварительной термической обработки.«Если есть колиты или аллергия, то лучше воздержаться от употребления этих продуктов свежими. Их можно приготовить каким-либо способом – например, яблоки можно запечь», - поделилась врач.Также Хорол заметила, что здоровый организм вполне способен без всяких негативных последствий усвоить сырые растительные продукты.