Что известно о самых опасных штаммах COVID-19

На сегодняшний день на планете есть четыре основных вариации коронавирусной инфекции нового типа — штаммы альфа, бета, гамма и дельта. Последний оказался самым заразным и спровоцировал новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как пишет информационное агентство РИА Новости, специалисты не прекращают следить и за другими опасными вариантами SARS-CoV-2.Штамм бета впервые был зарегистрирован в Южной Африке — он был на пятьдесят процентов заразнее первоначального уханьского коронавируса, плюс, вирус существенно ухудшал эффективность векторной вакцины компании "АстраЗенека". Сегодня бета-вариант SARS-CoV-2 распространен в 123 странах.Штамм, который вызывает у специалистов больше всего опасений — дельта. Его выявили в 2020 году у инфицированных из Индии. Весной дельта-штамм стал причиной масштабной вспышки COVID-19 в Индии, а затем начал распространяться на другие страны. В Российской Федерации, согласно актуальным данным, дельта-мутацию выявляют у более семидесяти процентов инфицированных.Дельта-коронавирус часто вызывает не такие симптомы, как первоначальные штаммы — у больных нет кашля и проблем с обонянием, зато есть боли в животе и диарея. При этом, риск госпитализации в два раза выше. Врачей беспокоит быстрое распространение инфекции среди молодых пациентов (в том числе — детей), но пока нет уверенности, что это обусловлено особенностями нового штамма. Существует еще коронавирус "дельта-плюс", который впервые зарегистрировали в июне 2020-го в Непале. У него, как отмечают компетентные вирусологи, есть особенно опасные мутации в белке-шипе.