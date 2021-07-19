Как похудеть: медики обращают внимание на «диету из вареных яиц»

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Медики подтверждают: употребление яиц, как и в целом постного белка, способствует похудению.В Великобритании набирает популярность система питания, известная как «диета из вареных яиц» и предназначенная для сброса лишнего веса, об этом пишет Express Health. Национальная служба здравоохранения NHS, в свою очередь, оценивает яйца как один из наиболее доступных источников белка, а также витаминов D, A, B12, B2, фолиевой кислоты, йода.Как можно похудеть с помощью «диеты из вареных яиц»? Несмотря на название, рацион не состоит исключительно из яиц.Утверждается, что похудению способствует употребление трех сваренных вкрутую яиц в день.Диета рекомендует минимум два яйца на завтрак и яйцо на обед или ужин.Постные белки, такие как белое мясо без кожи и рыба, также разрешены к употреблению после завтрака в течение дня.Из овощей – некрахмалистые, включая сельдерей и лук.Употребление фруктов следует ограничитьДопускается употребление только небольшого количества жира, который должен быть качественным.Комментируя данную систему, врач-диетолог Эрин Палински-Уэйд заметила, что «диета из вареных яиц» видится ей вариантом низкокалорийной низкоуглеводной диеты, которая действительно может помочь похудеть.Недостатки диеты. Эксперт подчеркивает, что данный рацион не должен практиковаться в долгосрочной перспективе, поскольку его нельзя считать сбалансированным.Желтки яиц содержат много холестерина, употреблять который в большом количестве не рекомендуется.По данным организации Heart UK, нормальным является употребление до четырех яиц в неделю.Британский фонда сердца предупреждает, что людям, подверженным высокому риску сердечных заболеваний, следует есть не более трех яиц в неделю.«Содержащийся в продуктах холестерин мало влияет на уровень холестерина в крови, однако он может действовать заодно с насыщенными жирами. Его получение в количестве более 300 мг за сутки в условиях рациона, когда насыщенные жиры составляют более 15% от потребляемой с пищей энергии, может быть одним из факторов повышения общего холестерина в организме», - считают эксперты фонда.Они рекомендуют употреблять яйца без соли и дополнительного жира.