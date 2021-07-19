Ученые рассказали, как пиво влияет на здоровье в долгосрочной перспективе

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Ученые рассказали, как пиво влияет на здоровье в долгосрочной перспективеИспанские ученые рассказали о том, как употребление пива сказывается на здоровье организма. По их мнению, в долгосрочной перспективе напиток может оказать положительное влияние.В ходе исследования влияния алкогольного и безалкогольного пива специалисты пришли к выводу, что «очень умеренное потребление» напитка полезно. Во-первых, он защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот эффект наблюдался у людей, которые регулярно выпивали до бутылки пива в неделю.Во-вторых, ученые обнаружили, что у мужчин, которые отказываются от алкоголя, риск развития нарушения регуляции глюкозы был значительно выше. Таким образом эксперты сделали вывод, что умеренное употребление пива может защитить представителей сильного пола от диабета.Кроме того, употребление очень небольшого количества пива снижает риск переломов у пожилых людей. Также при употреблении не более 50 грамм алкогольного напитка в день повышается уровень так называемого хорошего холестерина.