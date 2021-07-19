Названы главные причины помутнения в глазах

Внезапное помутнение зрения может иметь различные объяснения и причины.Если кроме помутнения в глазах у вас возникли другие симптомы – это может свидетельствовать об определенных заболеваниях. Чтобы точно установить причину этого состояния, стоит обратиться к врачу, ведь некоторые из них могу привести к потере зрения, а другие – свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.Медленно прогрессирующее помутнение обычно связано с длительными заболеваниями. Внезапное чаще всего вызвано единичным событием. Специалисты назвали 17 причин внезапного помутнения зрения.Отслоение сетчаткиОтслойка возникает, когда сетчатка отделяется от задней части глаза и кровотока. Без кровоснабжения клетки сетчатки начнут умирать, что в свою очередь может нанести значительный ущерб зрению.ИнсультРазмытое зрение или его потеря могут свидетельствовать об инсульте в той части мозга, которая отвечает за зрение.Обратите внимание на сопутствующие симптомы инсульта, например, появилась асимметрия на лице, внезапная слабость или онемение конечностей.Транзиторная ишемическая атакаПреходящие ишемические атаки происходят, когда в части мозга временно прекращается кровоснабжение. Симптомы проходят самостоятельно в течение суток. Это состояние требует контроля, вам могут назначить лекарства для разжижения крови.Влажная дегенерация желтого пятнаЭто хроническое заболевание глаз, которое вызывает нечеткость зрения или слепое пятно в поле зрения.Оно может быть вызвано аномальными кровеносными сосудами, по которым жидкость или кровь попадают в желтое пятно – часть сетчатки, которая отвечает за центральное зрение.Другие причины внезапного помутнения зренияПеренапряжение глазГлаза могут перенапрягаться после того, как вы долго смотрите на что-то и постоянно на чем фокусируетесь. Когда вы, к примеру, проводите много времени за компьютером – это может стать причиной напряжения глаз.Среди других причин – чтение и вождение автомобиля. Если у вас напряжены глаза, сделайте перерыв и дайте глазам отдохнуть.КонъюнктивитКонъюнктивит – это инфекция наружной оболочки глаза, которую может повлечь вирусная или бактериальная инфекция, или аллергия.Стирание роговицыРоговица глаза – это прозрачное покрытие передней части глаза. Когда оно поцарапано или травмировано, у вас может развиться стирание роговицы. Кроме нечеткого зрения, у вас может появиться ощущение «будто что-то попало в ваши глаза», «ощущение песка».Высокий уровень сахара в кровиВысокий уровень сахара в крови может вызвать помутнение зрения.ГифемаЭто скопление крови внутри передней камеры глаза (пространство между роговицей и радужкой). Кровь может покрывать большую часть или всю радужку и зрачок, частично или полностью блокируя зрение.ИритИрит – воспаление радужной оболочки. Состояние вызывает покраснение, боль и нечеткость зрения.Кератит или макулярное отверстиеКератит – воспаление роговицы, которое часто проявляется помутнением зрения.Это небольшая щель, которая появляется в центре сетчатки, в области, называемой желтым пятном.Мигрень с ауройМигрень может вызвать помутнение зрения. Пациенты также жалуются на мигающие огоньки или могут иметь другие сенсорные расстройства.Воспаление зрительного нерваЗрительный нерв соединяет ваши глаза и мозг. Его воспаление может быть вызвано аутоиммунной реакцией или ранним рассеянным склерозом.Височный артериитЭто состояние, при котором височные артерии, снабжающие кровью голову и мозг, зажигаются или повреждаются. Они могут вызывая пульсирующую боль во лбу и размытие зрения.