8 волшебных свойств воды для здоровья нашего тела

Все мы знаем, что нужно пить достаточно воды. Для чего? Сколько? А можно не пить? На эти и другие вопросы ученые давно ответили. И пришли к выводу, что вода обладает поистине магическими свойствами. Вот 8 фактов про воду и ее волшебство.Если заглянуть внутрь тела, там как в песне: «кругом вода». В целом ее в нас 55-65% (в зависимости уровня жира), а сердце, мозг, мышцы – и вовсе состоят в основном из воды. Вот почему врачи советуют выпивать до 8 стаканов жидкости в сутки. В этот объем, к счастью, входят и кофе, и чай, и сочные фрукты, и овощи – например, огурцы. Почему так много? Дело в том, что вода нам нужна не только, чтобы утолять жажду. Объясняем, в чем ее польза для здоровья.1. Вода дает нам энергиюВы устали, без сил, все болит? Вероятно, вы обезвожены. Стакан прохладной воды поможет вам взбодриться утром и победить послеобеденную сонливость. В одном швейцарском эксперименте добровольцы, лишенные воды, чувствовали себя вдвое более уставшими и рассеянными, чем их коллеги, пьющие воду, и в два раза хуже решали когнитивные тесты.Надо ли продолжать.2. Очищает кожуКожа на 64% состоит из воды, совершенно очевидно, что для ее здоровья нужно достаточно пить. Больше воды – меньше пятен, прыщей и морщин. Так выпьем же за гладкую сияющую кожу и узкие поры!3. Повышает качество и эффективность тренировокПить воду во время тренировок можно и нужно вопреки заблуждению, что это якобы вызывает судороги. Наоборот, вода подпитывает вас энергией в процессе выполнения кардио- и силовых упражнений. Тем более если вы тренируетесь в жару и теряете вдвое больше жидкости чем обычно. Чтобы поддерживать водный баланс в организме, важно пить до, во время и после спорта.4. Делает живот плоскимХотите похудеть? Замените банки со сладкими напитками и полуфабрикаты на красивые высокие стаканы с водой, фрукты и овощи. Пейте перед едой: это снижает аппетит и помогает уменьшить порции. Есть доказательства, например, исследование, в котором участвовали люди с ожирением. Те, кто выпивал два стакана воды перед каждым приемом пищи, теряли в среднем на 2,26 килограмма больше и удерживали вес лучше, чем те, кто не увеличивал потребление воды.Как еще вода помогает худеть?Убирает отеки, которые появляются от обезвоживания. При нем тело всеми силами сохраняет воду внутри. От этого вы выглядите опухшими и чувствуете себя тяжелее. Тренер Джим Карас отмечает, что лицо также «любит» накапливать воду, и если больше пить, то отечность уходит, появляются скулы и в целом лицо выглядит изящнее.5. Помогает справиться с больюОбильное питье в рационе помогает справиться с мышечными и суставными болями. Вода не только смазывает и смягчает суставы, она действует как защитный барьер для спинного мозга, чувствительных тканей и головного мозга.6. ИсцеляетЕсли у вас температура, диарея или рвота, врач обязательно пропишет «обильное питье». Вода поможет быстрее почувствовать себя лучше, а еще она справляется с некоторыми видами головных болей. Чувствуете приближение мигрени? Стакан воды, нежирного молока или фрукты помогут уменьшить боль.7. Снижает риски тяжелых заболеванийУченые выявили связь потребления воды со снижением риска рака мочевого пузыря, груди и толстой кишки. Пить полезно и для здоровья сердца, что неудивительно: ведь оно на 75% состоит из воды.8. Поддерживает жизненно важные функции организмаОт воды зависит буквально все. Она формирует слюну, необходимую для пищеварения, регулирует гормоны, температуру, доставляет кислород во все части тела, поддерживает здоровье клеток. Кроме того, вода каждый день выводит все лишнее из организма с помощью дефекации, мочеиспускания и потоотделения.В общем, вода и правда волшебная: пейте достаточно и увидите в зеркале результат!