Диетолог назвала главные ошибки при похудении

Не стоит спешить с результатами.Люди, когда худеют, то начинают сидеть на диетах или голодать. Это худший способ похудеть, нужно просто следовать рекомендациям для здорового снижения веса.Об этом рассказала американский диетолог Адриенна Юдим (Adrienne Youdim). Она считает, что строгие диеты и голодание не способны обеспечить нужный результат в долгосрочной перспективе.После окончания диеты все быстро сброшенные килограммы быстро вернутся. По мнению врача, люди перестали прислушиваться к себе и пытаются догнать вымышленные идеалы. Нереалистичные ожидания от диет заставляют человека осуждать себя за «плохие» результаты и вызывают чувство стыда.Первый совет – это перестать пробовать различные диеты, прислушаться к себе и начать формировать новые здоровые привычки. Важно заполнить холодильник полезными продуктами.Когда в вашем холодильнике есть полезные продукты, гораздо проще придерживаться здорового питания, не думая много об этом,– рассказала Адриенна Юдим.Здоровое питание – это не несколькочасовое приготовления блюд ежедневно. Наоборот надо заранее заморозить несколько контейнеров с полезной пищей. Также можно выбирать простые рецепты с небольшим количеством ингредиентов.Не менее важным пунктом для здорового веса является качественный сон. Согласно исследованию, даже одна ночь без сна может повысить уровень грелина – гормона, который вырабатывает организм, что заставляет вас чувствовать голод. Поэтому врач советует взрослому человеку спать 7 часов в день.И самое важное – этобыть добрее к себе, мыслить позитивно и не пытаться полностью исключить любимые продукты из рациона.