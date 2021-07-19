Названы полезные свойства летних фруктов и ягод

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Калорийность разных видов фруктов и их польза.Неужели ты думаешь, что в этом году лета не будет, придется до сентября носить теплые вещи и можно не худеть? Но жаркая погода таки наступит, поэтому успей избавиться от нескольких кило, набранных за время карантинов.Фрукты — отличная альтернатива тем продуктам, которые мы привыкли есть на карантине. Они сытные, вкусные и полезные. Но есть и очень калорийные фрукты, о чем ты должна знать. Мы напомним тебе калорийность некоторых фруктов, чтобы ты знала, какие можно употреблять почти без ограничений, а какие стоит не есть вообще.Абрикосы: 50 ккал. В 100 г содержится почти половина средней дневной нормы витамина А и около 9% нормы клетчатки (а это достаточно много).Вишня: 50 ккал. Полезна содержанием витамина С и А, каждого — около 20% дневной нормы в 100 граммах.Земляника: 35 ккал. Очень богата клетчаткой, в 100 граммах земляники ее около 11% от нормы.Клубника: 30 ккал. Кроме большого количества витамина С (вся дневная норма в 100 граммах) примечательна магнием (около 20% дневной нормы в 100 граммах).Малина: 50 ккал. Один из самых богатых источников клетчатки (около 30% дневной нормы в 100 г). Также 100 граммов малины покрывают треть потребности в магнии, калии и витамине С.Персики: 40 ккал. Умеренное содержание витаминов, а сахара много.Ревень: 20 ккал. Стоит есть ради витамина К — в 100 г ревеня содержится около 90% средней дневной нормы.Слива: 45 ккал. Плюс — не содержит натрия, минус — слишком много сахара.Смородина: 63 ккал. Одно из самых высокий содержаний витамина Среди всех продуктов.Черешня: 63 ккал. Очень много клетчатки: в 100 граммах — около 9% средней дневной нормы.Шелковица: 40 ккал. В шелковице мало натрия — можно есть много, не рискуя превысить дневной лимит.